Ideološki monolit

Desnica pri referendumih o konoplji in pomoči pri prostovoljnem končanju življenja stavi predvsem na svoje zaveznike – na katoliško cerkev in zdravnike

Zdravniki so si edini v nasprotovanju legalizaciji marihuane v kakršnekoli namene

Opozicijski prvak Janez Janša je v intervjuju za strankarski tednik Demokracija prejšnji teden povedal, da je vlada »mladim obljubljala 30.000 novih stanovanj, sedaj pa jim namesto tega ponuja kajenje trave. Obljubljali so skrajšanje čakalnih vrst in 30 dni do specialista, sedaj pa bolnim ponujajo usmrtitev oziroma evtanazijo.« Plakati s podobno vsebino so se že pojavili po državi. Slovenski volivci bodo na evropskih volitvah 9. junija namreč lahko odločali tudi o tem, ali podpirajo legalizacijo konoplje in uvedbo zakona, ki bi v Sloveniji urejal pomoč pri prostovoljnem končanju življenja.