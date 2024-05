(Ne)etičnost

Zdravniki, ki se javno oglašajo, pri ugovorih zoper ureditev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja slikajo svet, v katerem se večina bolnikov želi ubiti, zdravniki pa imajo slo po ubijanju

Propaganda stranke SDS na plakatih

Pred dvema tednoma, v ponedeljek, je na ljubljanski medicinski fakulteti potekal skoraj peturni seminar pri izbirnem predmetu iz medicinske humanistike, ki naj bi bil, tako je bilo zapisano v napovedniku, »pomemben za oblikovanje humanistične plati zdravniške identitete« študentov medicine. Udeležba je bila za tiste, ki so vpisali ta izbirni predmet, obvezna. Uvodno predavanje je imela nosilka predmeta, dr. Zvonka Zupanič Slavec, v nadaljevanju pa se je zvrstil, tudi po mnenju nekaterih študentov v predavalnici, niz izrazito enostranskih pogledov in predavanj na temo evtanazije in samomora s pomočjo.