Premierova pobuda

Predsednik vlade Robert Golob je voditeljem sredozemskih držav predlagal nadgradnjo taborišč za zadrževanje migrantov v taborišča za izobraževanje

Več plina, manj migrantov: Robert Golob je ta teden obiskal Alžirijo

© Bor Slana, STA

Septembra lani so na zdaj že tradicionalnem vsakoletnem srečanju mediteranskih držav MED9 voditelji teh držav tudi že kar tradicionalno spregovorili o migracijah. Srečanja, ki je potekalo na Malti, se je udeležil premier Robert Golob. Na njem je predlagal, naj se v afriških državah, iz katerih prebivalci prihajajo v Evropo, postavijo migrantski centri, ki bi jih financirala EU. Šlo naj bi za nekakšne izobraževalne centre za usposabljanje za nekatere osnovne poklice in učenje jezika ciljne države. Na prvi pogled je to videti kot predvidljiv poskus izvažanja evropskega migracijskega vprašanja »tja, od koder je prišlo«. A iz krogov blizu vlade je slišati, da gre za zamisel, ki sodi v sklop migracijske politike vlade za omejevanje nezakonitih migracij, krepitev zakonitih migracij in naložbo v integracijo tujcev, ki želijo ostati v Sloveniji, ker je to menda naložba v prihodnost države.