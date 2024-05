Nemčija leto dni brez nukleark

Črne napovedi se niso uresničile

Nemci so nekdanjo jedrsko elektrarno SNR-300, ki je bila postavljena, ampak ni nikoli delala, spremenili v zabaviščni park

© Profimedia

Portal Clean Energy Wire (CLEW), specializiran za poročanje o energetskem prehodu, je objavil analizo nemške oskrbe z elektriko v prvem letu po opustitvi jedrskih elektrarn. Ključna ugotovitev? »Napovedi o tveganjih pri dobavi, zvišanju cen in umazanem premogu, ki bo nadomestil brezogljično jedrsko energijo, se niso uresničile.« Natanko 15. aprila lani so bile ugasnjene zadnje tri nemške jedrske elektrarne, Isar 2 na Bavarskem, Emsland v Spodnji Saški in Neckarwestheim 2 v zvezni deželi Baden-Württemberg. Zaradi energetske krize je bilo njihovo delovanje podaljšano do aprila 2023, sicer bi ugasnile konec leta 2022. Prvo leto po zaprtju se črne napovedi niso uresničile. »Namesto tega je bila v Nemčiji proizvodnja obnovljive energije rekordna, poraba premoga najmanjša v zadnjih 60 letih, cene energije so se znižale na vseh področjih,« navaja portal in dodaja opombi. Prvič: predstavniki nemške industrije opozarjajo, da bo učinek na stroške električne energije vidnejši, ko se bo nemška energetsko intenzivna industrija izvila iz recesije in se bo povpraševanje povečalo. In drugič: kljub nemški opustitvi jedrske energije nekatere države načrtujejo širitev jedrskih elektrarn, čeprav podatki ne svetovni ravni ne kažejo, da je jedrska »obuditev« neizbežna.