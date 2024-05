Brezplačni menstrualni pripomočki!

Država je dovolj bogata, da ženskam nekatere izdelke omogoči brezplačno

© pixabay.com

V torek je bil svetovni dan menstrualne higiene in opozorila Svetovne zdravstvene organizacije in drugih so se nanašala predvsem na pomanjkljivosti na področju menstrualnega zdravja v revnejših delih sveta, nekoč smo jim rekli države v razvoju ali tretji svet. Slovenija sodi na bogati, privilegirani Zahod – med države torej, kjer bi si predstavljali, da menstrualna revščina ne more biti aktualno vprašanje. Med države, ki bi ženskam recimo z lahkoto omogočile v celoti brezplačen dostop do higienskih vložkov, tamponov in drugih menstrualnih higienskih pripomočkov. Ne gre za luksuzne izdelke, ampak so to nujni izdelki, ki jih ženske potrebujejo vsaj enkrat na mesec.