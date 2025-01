»Lyncheva smrt označuje začetek tega leta«

Retrospektiva filmov in razstava fotografij Davida Lyncha

Znameniti ameriški režiser je umrl v 79. letu starosti sredi januarja letos

© Steve Appleford / Flickr

V Bologni se bodo z retrospektivo filmov poklonili ameriškemu režiserju Davidu Lynchu. Izbor filmov, ki so ga pripravili v Cineteca di Bologna, bo na sporedu od 1. do 28. februarja v kinu Modernissimo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Ob tej priložnosti bodo v preddverju na ogled njegove fotografije, ki so del zbirke fundacije Mast.

Fotografije, ki bodo na ogled, so bile posnete med letoma 1986 in 2000 v industrijskih območjih Berlina, Lodža in New Jerseyja ter pričajo o Lynchevem navdušenju nad tovarnami in stroji.

Cineteca di Bologna bo v okviru retrospektive predvajala znane Lyncheve filme Človek slon, Izgubljena cesta, Resnična zgodba in Mulholland Drive, na sporedu pa bodo tudi drugi njegovi dolgometražni filmi ter izbor kratkih filmov.

"Lyncheva smrt označuje začetek tega leta," je povedal direktor Cinetece Gian Luca Farinelli. Režiser je po njegovih besedah odkril nov pogled na Združene države Amerike, izumil nov način povezovanja glasbe in podob ter si zamislil like in situacije, ki jih ne bomo nikoli pozabili. "V času, ko mora biti vse razloženo, nam je pokazal čar skrivnostnega in nedoumljivega, tudi v hollywoodskem filmu," je dodal.

Znameniti ameriški režiser je umrl v 79. letu starosti sredi januarja letos. Specializiral se je za nadrealistične misteriozne filme v slogu filma noir ter ustvaril vrsto vplivnih in kritiško priznanih umetniških del. Širšemu občinstvu je bil najbolj znan po televizijski seriji Twin Peaks. Med njegove znane filme sodita tudi Modri žamet in Divji v srcu.

