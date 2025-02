Črpalka dobička

Nacionalni naftni trgovec Petrol zaradi dividendnih apetitov delničarjev še naprej zaostaja v razvoju, kar bo na dolgi rok čutila celotna država

10 odstotkov Petrola imata prek svojih podjetij v lasti Dari in Vesna Južna. Par, ki ima po zadnjih ocenah Managerja 345 milijonov premoženja in je 4. na lestvici najbogatejših, je postal pomemben lastnik Petrola v času prve Janševe vlade, za kar naj bi bil zaslužen zlasti njun znanec in minister vseh Janševih vlad Andrej Vizjak. (na fotografiji Dari Južna na otvoritvi prenovljenega Petrolovega počivališča na Barju)

© Borut Krajnc

Leta 2001, torej pred skoraj četrt stoletja, je Petrol napovedal, da se bo poleg trgovanja z naftnimi derivati lotil tudi ekoloških in energetskih dejavnosti. Dve leti kasneje je simbolno spremenil ime iz »Petrol, Slovenska naftna družba« v »Petrol, Slovenska energetska družba«. A danes, torej skoraj četrt stoletja kasneje, je večina prihodkov skupine Petrol še vedno povezana s prodajo nafte in derivatov, ki ostajajo njen ključni prodajni produkt. Še več: ker je država leta 2022 zaradi energetske draginje začela naftnim trgovcem omejevati marže, je uprava Petrola pod pritiskom vplivnih delničarjev sprožila vrsto pravnih postopkov zoper državo in zaradi domnevnega »oškodovanja« znižala vlaganja v energetski prehod. V istih letih domnevnega »oškodovanja« pa so si delničarji Petrola izplačevali rekordne dividende. Kdo trenutno dejansko vlada v Petrolu in kakšen vpliv ima sploh še država?