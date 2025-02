Kako se vrniti na oblast?

Z demagogijo, manipulacijami in političnim pogromom proti umetnosti

Gospod Andrej Hoivik, spoštovani poslanec SDS, bi si France Prešern prislužil izjemen dodatek k pokojnini? (na fotografiji letošnja državna predstava na predvečer Prešernovega dneva)

© Borut Krajnc

Stranka SDS je dokončno zagnala kolesje in se pripravlja na referendum o zakonu, s katerim so določeni dodatki k pokojninam tistih umetnikov, ki so dobili Prešernovo nagrado. Če bo šlo po načrtih, naj bi bil referendum pred poletjem, morebiti pa ga bo spremljal še kakšen, denimo tisti, ki se bo »boril za svobodo govora« in bo volivce povprašal, kaj menijo o novem zakonu o medijih.