Janša je Selakoviča izkoristil za lastno propagando

Poskus normalizacije. Klemen Selakovič je za Janeza Janšo storil to, kar je Elon Musk storil za Alice Weidel.

Prijazni pogovor dveh modrih mož Klemna Selakoviča in Janeza Janše

© podkast AIDEA

Ko je Elon Musk na svojem omrežju X gostil pogovor s kanclersko kandidatko skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) Alice Weidel, so bili ljudje šokirani. Pa saj je povsem normalna! In govori čisto normalne stvari! Musk je bil hvaležen poslušalec in izpraševalec – vneto je poslušal in postavljal prijazna vprašanja. Pomagal je normalizirati stranko AfD. Stranko, katere bivši predstavnik za medije Christian Lüth je nekoč rekel, da jim migracije višajo rejtinge, če bo kdaj treba, bodo pa migrante tako ali tako postrelili ali zaplinili. In stranko, ki je v mestu Karlsruhe prejšnji mesec razposlala volilne letake v obliki letalskih vozovnic za deportacijo priseljencev, grozljivo podobne enosmernim vozovnicam za vlak v Jeruzalem, ki so jih nekoč nacisti delili v Nemčiji živečim Judom.

Politiki, razen tisti, ki jih odlikuje malce več narcisizma, ne hodijo radi pred novinarje. Toliko manj, kadar vedo, da bodo vprašanja zahtevna. Ampak to sodi k njihovi službi in s tem se morajo sprijazniti. Drugi, takšen je Janez Janša, se odločijo, da jim je to pod častjo. Ali da se jim preprosto politično ne izplača. Ko so decembra na TV Slovenija pripravili pogovor z opozicijo, Janša ni prišel. Namesto tega se bolj ali manj svaljka samo še po kvazimedijih svoje stranke. Zdaj, nedavno, pa je odkril čar podkastov.

Prejšnji teden se je znašel v podkastu AIDEA Klemna Selakoviča. Spletnega vplivneža, pisca knjig za duhovno rast in podkasterja, ki bi ga nekateri verjetno označili za himbota, sicer luštnega, a ne preveč pametnega modela, ki v podkast vabi najrazličnejše goste. Od politikov (pred Janšo je gostil že Roberta Goloba in Zorana Jankovića), strokovnjakov (Lučka Kajfež Bogataj) pa do čistih šarlatanov (v podkast je povabil denimo samooklicanega psihoanalitika Romana Vodeba). Everything goes!

Selakovič je, podobno kot Musk, hvaležen sogovornik. Že zato, ker redko kaj zares ve. Zaradi tega tudi ne ve, kaj vprašati. Tako je pogovor z Janšo denimo začel s predlogom medijskega zakona, za katerega je takoj povedal, da se vanj sicer ni kaj dosti poglobil, kmalu zatem pa samo še pridno prikimaval neresnicam, ki jih je trosil Janša. Ter sem in tja dodal kakšno misel, ki ga je tisti trenutek prešinila.

Imel je dvourni pogovor z voditeljem opozicije, v tem času pa mu je postavil verjetno manj vprašanj, kot ima prstov na obeh rokah. Niti z enim ga ni izzval. Janša se je lahko samo udobno namestil na stolu in užival.

»Ne razumem, vedno in povsod poslušam, da je Janša grozen, da samo Janše ne, zdaj sem pa samo zaradi Klemna poslušal tale intervju in sem povsem šokiran,« je po ogledu podkasta zapisal eden od uporabnikov YouTuba. »Človek je vse drugo kot pa to, kar o njem govorijo. Je imel napisane odgovore? Od kje tako dobro pozna situacijo v svetu, gospodarstvu, od kje je lahko ’zadrtež’ tako razgledan in strpen?«

Ko je Selakovič vprašal, kdo določi, kaj je sovražni govor in kaj ni, je Janša že stotič ponovil laž, da je Anuška Delić, ustanoviteljica Oštra, »božanstvo«, ki lahko presoja, »kaj se sme in kaj se ne sme, in te preko inšpektorata kaznuje«. Janša je v podkastu samo nadaljeval koordinirani napad na portal Oštro, ki ga že lep čas izvajata SDS in Nova24TV. Dan pred objavo podkasta so v uredništvu Oštra celo prejeli elektronsko pošto z grožnjo fizičnega nasilja. »Noži so nabrušeni,« je zapisal pošiljatelj. Toliko o strpnosti.

To so vsebine, ki jih je z objavo podkasta in nekritičnim, neozaveščenim odnosom pomagal trositi Selakovič. In za to verjetno ne bo nikakor odgovarjal. Za Janšo je storil, kar je Musk storil za Alice Weidel – pomagal ga je normalizirati. Toda Musk je natančno vedel, kaj počne, Selakovič verjetno ni imel pojma. Janša ga je izkoristil za lastno propagando. In za obračunavanje z nasprotniki. Ker drugače ne zna.