»Nikoli se nismo dogovorili, kakšno državo hočemo, zgodila se nam je«

IZJAVA DNEVA

"Naš problem je to, da ni družbenega konsenza o tem, kaj bi radi, in dokler ga nimamo, preverjamo vsak dan, kje smo. Morda se strinjamo o tem, da ohranimo tisto, kar smo imeli v socializmu, javno zdravstvo, šolstvo, socialno varnost. Kaj pa zdravo okolje, pa skrb za manjšine, pa velike razlike med bogatimi in revnimi? Nikoli se nismo dogovorili, kakšno državo hočemo, zgodila se nam je. Rekli smo si, tega nočemo več; kaj bi, tega pa ne vemo. Menda bi bili radi kot Švica, čeprav ne vem, od kod ta primerjava, ker smo bolj švicarska luknja."

(Igralka Katarina Stegnar o tem, da ni družbenega konsenza o tem, kaj bi radi; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)