»Izrael se mora 18. februarja v celoti umakniti brez izgovorov«

Poziv k umiku izraelskih sil iz Libanona do torka, ko se bo iztekel rok za uresničitev dogovora o prekinitvi ognja

Izraelska vojska je po lastnih navedbah v nedeljo napadla vojaške objekte v Libanonu, v katerih naj bi gibanje Hezbolah hranilo orožje, pri mestu Hula na jugu Libanona pa naj bi ubila eno osebo. Vodja Hezbolaha Naim Kasem je medtem pozval k umiku izraelskih sil iz Libanona do torka, ko se bo iztekel rok za uresničitev dogovora o prekinitvi ognja.

"Pred kratkim so (letalske sile) izvedle natančne napade na podlagi obveščevalnih podatkov na več vojaških lokacij na libanonskem ozemlju, kjer so bili nameščeni raketometi in orožje ter kjer je bila ugotovljena dejavnost Hezbolaha," je v nedeljo sporočila izraelska vojska, ne da bi navedla lokacije napadov.

Po navedbah libanonske tiskovne agencije NNA so izraelske sile napadle dolino Beka. Agencija je prav tako poročala, da je izraelska vojska ob streljanju pri obmejnem mestu Hula na jugu države ubila eno osebo.

Do novih napadov na Libanon je prišlo po tem, ko sta ameriški državni sekretar Marco Rubio in izraelski premier Benjamin Netanjahu ob srečanju v Jeruzalemu v nedeljo pozvala libanonske oblasti k razorožitvi šiitskega gibanja Hezbolah.

Vodja Hezbolaha Naim Kasem je medtem poudaril, da mora vlada v Bejrutu zagotoviti umik izraelske vojske iz Libanona, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Izrael se mora 18. februarja v celoti umakniti brez izgovorov," je še dejal Kasem.

Izrael in Hezbolah sta 27. novembra lani po več kot letu dni spopadov, ki so izbruhnili po začetku vojne v Gazi, sklenila dogovor o prekinitvi ognja.

V skladu z njim mora Hezbolah svojo vojaško infrastrukturo umakniti severno od reke Litani, okoli 30 kilometrov daleč od meje z Izraelom, izraelska vojska pa bi se morala umakniti z juga Libanona v 60 dneh. Ta rok so nato podaljšali do torka, strani pa se medtem medsebojno obtožujeta kršitev dogovora.

Na jug države naj bi se v skladu z dogovorom vrnila libanonska vojska, ki naj bi skrbela za varnost skupaj z mirovnimi silami Združenih narodov - Unifil.

IJ3JtmveKzs

wnCK6HTFlgQ