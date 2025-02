»To je huda kršitev mednarodnega prava«

Iran je obsodil izjave izraelskega premierja Netanjahuja, ki je dejal, da bo Izrael s podporo ZDA "dokončal delo" proti Iranu

Iran je danes obsodil izjave izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki je v nedeljo med obiskom ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia dejal, da bo Izrael s podporo ZDA "dokončal delo" proti Iranu. Teheran je grožnje izraelskega premierja označil za kršitev Ustanovne listine ZN.

"Grožnja drugim je huda kršitev mednarodnega prava in Ustanovne listine Združenih narodov," je novinarjem dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmael Bagai in dodal, da Izrael "ne more storiti ničesar" proti Iranu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Netanjahu je v nedeljo na novinarski konferenci ob obisku ameriškega državnega sekretarja Rubia v Jeruzalemu dejal, da je Izrael v zadnjih 16 mesecih "zadal močan udarec iranski teroristični osi" ob podpori ZDA.

Izraelski voditelj je s tem mislil na skrajne skupine v regiji, ki jih podpira Iran, med drugim palestinski Hamas in libanonski Hezbolah. Te skupine tvorijo neformalno mrežo, ki jo Teheran imenuje os odpora, in se povezujejo proti Izraelu v solidarnosti s Palestinci, poroča AFP.

Rubio in Netanjahu sta se tudi strinjala, da Iranu ne bi smeli dovoliti razvoja ali posedovanja jedrskega orožja, ameriški državni sekretar pa je Iran pri tem označil za "največji vir nestabilnosti" v regiji.

Bagai je danes dejal, da bo Iran nadaljeval razvoj miroljubnega jedrskega programa, pri čemer je zagotovil, da so iranske jedrske dejavnosti v skladu s protokolom Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), in poudaril zavezanost Teherana pogodbi o neširjenju jedrskega orožja.

Predsednik ZDA Donald Trump je po vrnitvi v Belo hišo januarja znova uvedel politiko "največjega pritiska" proti Iranu zaradi domnev, da skuša razviti jedrsko orožje. Trump je že v svojem prvem mandatu uvedel ostre sankcije proti Iranu in med drugim leta 2018 enostransko odstopil od iranskega jedrskega sporazuma. Njegov naslednik Joe Biden teh ukrepov ni nikoli preklical.

