»Če bomo imeli naslednjo pandemijo, bo to pandemija gripe ali pa koronavirusa«

IZJAVA DNEVA

"Če bomo imeli naslednjo pandemijo, bo to pandemija gripe ali pa koronavirusna pandemija. Kdaj bo to, je težko napovedati. Lahko se zgodi jutri, lahko prihodnje leto, morda v prihodnjem desetletju. Ta hip se na primer v Združenih državah spoprijemajo z manjšim izbruhom ptičje gripe, ki se je prenesla tudi na govedo. Verjamem, da jim bo širjenje uspelo omejiti. Nevarnosti vseskozi tlijo, na srečo jih v večini primerov uspešno omejimo."

"Glede koronavirusov: netopirji in številne druge živali so prenašalci koronavirusov. Ki se potem premešajo in lahko gredo svojo pot, tudi takšno, kot si je ne želimo. Nastane lahko povsem novi koronavirus, kot je bilo to pred petimi leti."

"Virusi, bakterije, glive, mikroplazme … so na Zemlji prisotni že veliko dlje od človeka. Mi pa mislimo, da smo najpametnejši na svetu, vendar tudi mikroorganizmi niso od muh. Lahko nas prelisičijo, poleg tega nam številni tudi koristijo. Imamo poseben medsebojni odnos in nekako moramo sobivati."

(George Fu Gao, vodilni kitajski virolog in imunolog, ki je prvi potrdil obstoj nevarne oblike koronavirusa v Vuhanu, o tem, da so koronavirusi zelo posebni in nepredvidljivi, zato je težko predvideti njihovo ravnanje in spreminjanje; v intervjuju za Val 202)