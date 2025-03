V čem je Janša precej boljši od Goloba?

IZJAVA DNEVA

"Če se malce pošalim, bi rekel: če bi bil Janša Trump, bi od Goloba pričakoval redke kovine. Te redke kovine so pri nas upokojenci. Spomnil nas je pravzaprav, da bi lahko bil bolj ruparjevski od Ruparja samega. Torej bo igral neke vrste Ruparja, nagovarjal množico upokojencev in njihove interese. To je ena od njegovih vlog, druga pa bo tista, v kateri je Janša najboljši: ko igra samega sebe. Takrat prideta na vrsto ideologija in propaganda. Pričakujem, da bo v prihodnjih mesecih zmagovala ta politična psihoretorika, in v tem je Janša precej boljši od Goloba."

(Filozof in publicist dr. Boris Vezjak v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija o tem, da je Janša najboljši, ko igra samega sebe)