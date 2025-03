»Za dopolnilno zavarovanje bi danes plačevali preko 60 evrov mesečno«

Zdravstvena reforma

Golobova vlada je ukinila sporno dopolnilno zdravstveno zavarovanje

© Luka Dakskobler

Državljani bi danes za dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačevali več kot 60, morda celo 70 evrov mesečno, je v odgovoru na poslansko vprašanje dejal predsednik vlade Robert Golob. S štirimi zakonskimi predlogi, ki jih bo prihodnji teden obravnaval odbor DZ za zdravstvo, pa se bo uspešno zaključil velik del zdravstvene reforme, je napovedal.

Poslanka NSi Iva Dimic je na današnji seji DZ premierju Golobu zastavila vprašanje glede dostopnosti do zdravstvenih storitev. Med drugim je bila kritična do ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

"Tudi zdaj, ko obvezni zdravstveni prispevek pobira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), se je ta s 1. marcem zvišal na 37,17 evra. Zakaj se prispevki zvišujejo, če pa je imel ZZZS v lanskem letu presežek prihodkov nad odhodki v višini 80 milijonov evrov," je vprašala.

Golob je spomnil, da so dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinili zaradi napovedi zavarovalnic o dvigu premij. Državljani bi po njegovih besedah v nasprotnem primeru plačevali več kot 60, morda celo 70 evrov na mesec. Z ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja oziroma njegovim preoblikovanjem v obvezni zdravstveni prispevek so zasebnim zavarovalnicam preprečili, da bi ljudem zaračunavale več. "Verjamem, da je bolečina pri njih zelo velika," je dodal predsednik vlade.

Ob tem je Dimic opozorila, da trenutno na zdravstvene storitve čaka 316.298 ljudi. Od novembra 2022 do danes se je po njenih besedah število čakajočih zvišalo za 18 odstotkov. Pri tem pa državljani za zdravstvo plačujejo vedno več, je pristavila. "Državljan s povprečno plačo je decembra prek prispevkov za zdravstvo plačal 412 evrov," je dodala.

Nekoliko drugačne podatke pa je v odgovoru na vprašanje nepovezane poslanke Eve Irgl predstavila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Po njenih besedah se je rast števila čakajočih na zdravstvene storitve po številnih letih lani zelo umirila. Število čakajočih sicer še vedno raste, a manj kot predhodno, je poudarila.

Ob tem se je zmanjšalo število bolnikov, ki na zdravstvene storitve čakajo nedopustno dolgo, kar je ministrica označila za uspeh. Gre za podatke od 1. avgusta 2024, ko se je spremenil pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.

Golob je poudaril, da je zdravstvo bila in bo ključna prioriteta vlade, ki jo vodi. V prihodnjem tednu bo tako odbor DZ za zdravstvo obravnaval štiri zakonske predloge, s katerimi se bo uspešno zaključil velik del zdravstvene reforme.

Kot je razvidno iz sklica seje odbora, bo ta prihodnji torek obravnaval predlog novele zakona o zdravilih, predlog zakona o medicinskih pripomočkih, predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti in predlog dopolnitev zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Prve trije omenjeni predlogi so sicer vladni, četrtega pa so v obravnavo vložili poslanci NSi.

Dimic je Golobu očitala, da vlada z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti napada zdravnike, ker meni, da delajo preveč. "Mogoče bi morali tudi mi na ulice, tako kot srbski študentje, ker želimo javno dostopno zdravstvo," je dejala.

Golob pa je odgovoril, da želijo z omenjenim predlogom novele enkrat in za vedno razmejiti javno in zasebno zdravstvo. Predlog novele bo enkrat in za vedno preprečil "parazitsko delovanje tistih zaposlenih v javnem sistemu", ki svoje paciente, za katere nimajo časa v službenem času, vodijo v svoje zasebne ordinacije, je dejal premier.