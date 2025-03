Rusija / »Če ZDA ustavijo vojaško pomoč Ukrajini, bi bil to najboljši prispevek k miru«

Ruski odziv na prekinitev ameriške pomoči Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin in predsednik ZDA Donald Trump

Prekinitev ameriške pomoči Ukrajini, ki naj bi jo Washington odredil po nedavnem sporu med predsednikoma obeh držav Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim, je najboljši možen prispevek h končanju vojne, je danes ocenila Moskva.

"Če ZDA ustavijo vojaško pomoč, bi bil to najboljši prispevek k miru," je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da gre za "rešitev, ki bi resnično lahko spodbudila Kijev v mirovni proces".

Izpostavil je, da so bile ZDA od začetka vojne, ki jo je februarja 2022 z ofenzivo na Ukrajino sprožila Rusija, največja dobaviteljica vojaške opreme Kijevu. "Videli bomo, kako se bodo odvijale razmere na terenu," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Trump je glede na navedbe virov v Beli hiši v ponedeljek odredil prekinitev ameriške pomoči Ukrajini. Ukrep je začel veljati takoj in po poročanju časnika The New York Times zadeva več sto milijonov dolarjev vredno oborožitev, ki je namenjena Ukrajini.

ZDA sicer od vseh držav Ukrajini namenjajo največji delež vojaške pomoči, tako v obliki orožja, opreme in finančnih sredstev. Med začetkom leta 2022 in koncem leta 2024 je Kijevu namenila za 69 milijard vojaške pomoči, podatke nemškega think tanka Kiel Institute navaja britanski BBC.

Odločitev Trumpa predstavlja dodaten pritisk na Kijev, da privoli v mirovna pogajanja z Moskvo. Tudi Zelenski je sicer že večkrat poudaril željo po končanju vojne, a vztraja pri varnostnih zagotovilih, zlasti na strani ZDA, ki jih Washington zaenkrat še ni ponudil.

ZDA in Rusija obenem vodita pogovore o normalizaciji medsebojnih odnosov. Kot je danes glede tega dejal Peskov, je sicer nujni predpogoj za to odprava ameriških gospodarskih sankcij.