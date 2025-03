»Amerike ne zanima več Evropa in njena varnost«

IZJAVA DNEVA

"Amerike ne zanima več Evropa in njena varnost, za svoje parcialne interese je pripravljena žrtvovati tudi Ukrajino. Evropa mora stopiti skupaj in še bolj pomagati Ukrajini. Po drugi strani bi verjetno tudi Zelenski moral stopiti korak nazaj in zadovoljiti Trumpa s formalnim opravičilom, ki ga Trump pričakuje."

"Zvalila se je snežna kepa, ki je ni bilo mogoče ustaviti. V ameriški administraciji so zdaj malce bolj mili jastrebi, kot sta zunanji minister Marco Rubio in podpredsednik J. D. Vance, pa še predsednik Trump, ki se odloča po trenutnem navdihu. Na drugi strani je predsednik Ukrajine, ki mora slalomirati med mednarodno skupnostjo in domačo javnostjo. Mislim, da bo morala Evropa skupaj z Zelenskim odigrati hitropotezni šah, kjer bi Zelenski dal Trumpu želeno formalno opravičilo za besede, izrečene v petek v Beli hiši. Evropa pa bo sočasno pritisnila na Trumpa, da bo znova odprl kanale in pomagal doseči mir."

(Profesor mednarodnih odnosov Boštjan Udovič o tem, ko je po petkovem sporu v Ovalni pisarni ameriški predsednik Donald Trump prekinil vojaško pomoč Ukrajini, dokler se ne prepriča, da se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski res zavzema za mir; v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija)