»Marsikje v Afriki kolonializma nikoli ni bilo konec, le drugo ime si je nadel«

IZJAVA DNEVA

"Marsikje v Afriki kolonializma nikoli ni bilo konec, le drugo ime si je nadel. V zahodni Afriki so apetiti korporacij po tamkajšnjih naravnih virih velikanski in večino že imajo v svojih rokah. V Afriki je kolonializem, ki še vedno traja, onemogočal razvoj, priložnosti za mlade ljudi. Afrika se nikoli ni mogla razvijati tako, kot bi si želela, najprej je bilo suženjstvo, potem kolonializem, diktatorji, vojne ... Še vedno čakamo na bolj stabilne čase. In imate prav, interesi velikih držav po naši zemlji so vedno večji. Menim pa, da moramo rešitve za naše probleme najti sami, ne more nam jih dati Evropa ali Zahod."

(Etiopska fotografinja Aïda Muluneh, ki trenutno razstavlja v Galeriji Jakopič, o tem, da se kolonializem spet vrača; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)