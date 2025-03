»Donald, to je neumnost!«

Kanadski premier Justin Trudeau carine predsednika ZDA Donalda Trumpa označil za neumne

Kanadski premier Justin Trudeau je uvedene carine na uvoz kanadskega blaga v ZDA označil za neumno potezo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Meni, da gre za Trumpov poskus uničenja kanadskega gospodarstva, da bi ZDA lažje prevzele državo. Od danes veljajo 25-odstotne carine na ves uvoz iz Kanade in Mehike v ZDA.

"ZDA so danes sprožile trgovinsko vojno proti Kanadi, obenem pa govorijo o pozitivnem sodelovanju z Rusijo, pomirjanju Vladimirja Putina - lažnivega morilskega diktatorja. Kako je lahko to smiselno? Kanadčani so razumni. Smo vljudni. Od boja ne bomo odstopili," je dejal Trudeau.

V izjavi za javnost, ki so jo prenašale svetovne televizije, je napovedal takojšnje 25-odstotne carine na okrog 30 milijard dolarjev vrednega uvoza iz ZDA ter v 21 dneh njihovo razširitev na preostalih 125 milijard dolarjev uvoženih izdelkov iz ZDA.

"Ne boste me videli, da se pogosto strinjam s časopisom Wall Street Journal, ampak tokrat se moram. Donald, to je velika neumnost," je s pogledom naravnost v kamere ameriškemu predsedniku sporočil Trudeau.

Na vprašanje, zakaj se je Trump odločil za carine, pa je Trudeau ugibal, da gre za poskus uničenja kanadskega gospodarstva za lažjo priključitev ZDA. Trump je doslej nekajkrat omenil, da bo Kanada postala 51. zvezna država ZDA.

Nekaj ur pozneje se je Trump odzval z grožnjo, da bo še dodatno zvišal carine na kanadsko blago. "Prosim, pojasnite kanadskemu premierju Trudeauju, da se bodo naše vzajemne carine takoj povišale za enak znesek, kot bo uvedel povračilne carine za ZDA," je ameriški predsednik zapisal v objavi na svoji platformi Truth Social.

Trump je uvedbo carin proti sosednjima državama, s katerima imajo ZDA veljaven sporazum o prosti trgovini, utemeljil s tem, da čez mejo prihajajo sintetična mamila, kot je fentanil in nezakoniti priseljenci.

Trudeau je pojasnil, da je kanadska meja zelo varna, pri čemer dobro sodelujejo z ZDA, čeznjo pa prihaja veliko manj kot odstotek vsega fentanila in vseh nezakonitih priseljencev v ZDA iz tujine.

Ob napovedi pritožbe na Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) je dejal, da bodo carine ostale, dokler ZDA ne bodo ukinile svojih.

Trump je že februarja napovedal 25-odstotne carine na uvoz iz Kanade in Mehike, kar je povzročilo padanje borznih indeksov, nakar si je premislil in uvedbo carin odložil do danes, pri čemer ostaja prepričan, da obe državi v času premora nista storili dovolj za zaustavitev dotoka mamil in migrantov v ZDA.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je sporočila, da bo odgovor na Trumpove carine podala šele v nedeljo, poroča AFP.

Kitajska, proti kateri je Trump doslej povišal carine za skupaj 20 odstotnih točk, je napovedala pritožbo na WTO in povračilne ukrepe, ki bodo prizadeli predvsem ameriške kmete.

Peking je že uvedel 15-odstotne carine na ameriški premog in zemeljski plin ter 10-odstotne carine na drugo blago. Povsem je ustavil uvoz ameriškega lesa ter soje od treh ameriških izvoznikov in napovedal boj do bridkega konca trgovinske vojne, poroča AFP.

V skladu s pričakovanji so newyorški in svetovni borzni indeksi danes doživeli opazne padce in newyorški so izgubili vse, kar so pridobili po Trumpovi izvolitvi na položaj.

Analitiki se strinjajo, da bodo cene za ameriške potrošnike narasle, kar priznavajo tudi člani Trumpove vlade, ki pa zagotavljajo, da se bo na daljši rok za Američane vse dobro izšlo. Doslej sicer še nihče ni povedal, koliko časa bo ta daljši rok trajal.

Zunanja trgovina ZDA s Kanado, Mehiko in Kitajsko je bila lani skupaj vredna 2200 milijard dolarjev. V ZDA pričakujejo višje cene bencina, avtomobilov, računalnikov, igrač, oblačil in med drugim alkohola.

Trump načrtuje višje carine posebej še za uvoz bakra in lesa, s 25-odstotnimi carinami je od 12. marca zagrozil EU, od 2. aprila namerava uvesti višje carine na uvoz avtomobilov, čipov in zdravil, takrat pa naj bi začele že veljati tudi njegove recipročne carine z vsemi državami sveta.

Ameriški analitiki ugibajo, zakaj vse to počne, sam pa ponavlja, da je svet ZDA doslej grdo izkoriščal. Prepričan je, da se bodo podjetja sedaj iz sveta selila v ZDA, da se izognejo carinam.

BpMRUhvICac

wz_42pckM7w