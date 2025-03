Konec naših ameriških sanj

Stanovanje v Brooklynu. Okoli mize sedimo prijatelji, slavimo rojstni dan, na mizi so ocvrte perutničke, pomfri in sirova torta. Nekateri se poznamo že četrt stoletja.

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa?

Obupani protesti v New Yorku, ki jih nihče več ne sliši

© Profimedia

Stanovanje v Brooklynu. Okoli mize sedimo prijatelji, slavimo rojstni dan, na mizi so ocvrte perutničke, pomfri in sirova torta. Nekateri se poznamo že četrt stoletja.

Vse se zdi kot vedno, čeprav v resnici ni.

Dogovorili smo se, da ne bomo omenjali politike, a ne gre. Strah je prevelik, negotovost nam že tedne krade spanec. Vsi zbrani, med njimi priseljenec, temnopolta oseba in dva homoseksualna para, pripadamo manjšini, nekateri več manjšinam hkrati. Pogosto smo še bolj neposredno na udaru kot drugi zaradi nevihte, ki so jo zakuhali v Washingtonu in ki bo odpihnila naš občutek varnosti. Kaj prinaša prihodnost? Kako se bo obrnilo naše življenje, kaj bo z našimi državljanskimi pravicami, za katere se je bojevalo več generacij? Neki prijatelj je v svoji registraciji volivca opredelitev »demokrat« spremenil v »neodvisen«, da ne bi zbudil pozornosti. Drugi upa, da bo zaradi irskih prednikov lahko pridobil potni list EU, tretji načrtuje udeležbo na tečaju samoobrambe. »Pripraviti se moramo,« pravi.

Pretiravamo? So obeti res tako mračni? Ali pa smo histerični? Ali naš odziv navsezadnje le še krepi moč tistih, ki nas zaničujejo?

Dobrodošli v Združenih državah Amerike 2025. Prizorišče zabave je stanovanje, v katerem živim s svojim temnopoltim možem. To je prvič, da smo se dobili v takšni zasedbi, odkar se je začel mandat Donalda Trumpa. In prvič, da na glas govorimo o teh zadevah.

Od konca januarja smo izpostavljeni toči skrb zbujajočih novic. Sprejemanje beguncev se je ustavilo, izjema bodo le svetlopolti Južni Afričani. V zalivu Guantanamo bodo uredili šotorsko naselje za migrante. Programi proti diskriminaciji so na lepem nezakoniti. Elon Musk, najbogatejši človek na svetu s skrajno desničarskimi nagnjenji, pa je kot Trumpov neizvoljeni pomočnik v samem središču moči in vpliva.

Nova vlada je na muho vzela manjšine: temnopolte, ljudi latinskoameriškega izvora, prvotne prebivalce, pripadnike skupnosti LGBTQ. To je vzorec, ki spominja na mračne epizode ameriške zgodovine, ko je bila oblast skoncentrirana v rokah svetlopoltih politikov.

Hodimo v službo, po nakupih, gledamo televizijo, telovadimo. A na lepem je v zraku negotovost. Nič več se ne zdi zajamčeno v tej novi Ameriki. Hromi nas: so moja družina in prijatelji v nevarnosti? Bi lahko izničili najin zakon ali mi ne podaljšali vizuma? Nisva le homoseksualen par, temveč je eden od naju temnopolt, drugi pa priseljenec.

Trump si prizadeva omejiti državljanske pravice, izničiti desetletja napredka in temeljito spremeniti bit Združenih držav Amerike. Zakaj?

Organizirana demonizacija manjšin je preverjeno sredstvo, kako družbo strniti proti namišljenemu sovražniku in okrepiti avtoritarno oblast.

Hodimo v službo, po nakupih, gledamo televizijo, telovadimo. A na lepem je v zraku negotovost. V tej novi Ameriki se ne zdi nič več zajamčeno.

»Saj ne bo tako hudo,« me miri znanec. Njemu je lahko, saj je kot premožen heteroseksualec privilegiran. Seveda še ne vemo, kako uspešen bo Trump, a v zgodovini se je že zgodilo, da se je uresničilo nepredstavljivo.

Pol življenja sem preživel v ZDA v iskanju življenjske sreče in svobode, idealov, ki jih ameriška deklaracija neodvisnosti obljublja kot neodtujljivo pravico. Da so te besede mit in da od nekdaj veljajo le za določeni sloj, drugi pa so se morali bojevati zanje, je menda jasno vsem. A zdaj se sanje o enakosti dokončno razblinjajo in s tem vse, kar mi je pomenila Amerika. Najbolj pa me osupne to, kako prostodušno se zdaj razkriva rasizem.

Racije proti priseljencem v velemestih, kot sta Chicago in Atlanta, organizirajo kot propagandne filme, kot zanimivo vsebino za poročila in družabna omrežja. Milijoni ljudi ne morejo več živeti v miru, sosedje izginjajo, otroci manjkajo v šoli, uslužbenci ne pridejo več na delo. Nihče ne razume, kaj se zares dogaja.

V New Yorku, nas opozarja kongresnik Dan Goldman, mejna policija vsevprek aretira ljudi latinskoameriškega in azijskega rodu, četudi so ameriški državljani, jih pripre in nato izžene. Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je, oblečena v zaščitni jopič, objavila prispevek o akciji v našem mestu in komentirala, da bodo z ulic pospravili vse malopridneže. S Coney Islanda in Brighton Beacha, kjer živijo svetlopolti priseljenci, takšnih poročil ni.

Raznolikost, vključevanje in enakost, vizija o podpiranju manjšin v javnem in zasebnem sektorju, so po prebujenosti in pozitivnih ukrepih (za odpravljanje diskriminacije, angl. affirmative action) postali zmerljivka. Na tem področju je bilo veliko dobronamernih, a včasih slabo izpeljanih in nazadnje tudi pretiranih zamisli, ki jih desnica zdaj obrača na glavo – zavira enakost in se trudi zagotoviti obstoj patriarhalne svetlopolte premoči.

Trump in njegovo gibanje Make America Great Again (MAGA, Naredite Ameriko spet veliko) sta vse tovrstne ukrepe razglasila za nezakonite, ker domnevno diskriminirajo svetlopolte ljudi – kar je absurdno izkrivljanje resnice. Z eno prvih uredb je Trump preklical državne ukrepe za raznolikost, vključevanje in enakost. Pravosodna ministrica Pam Bondi poleg tega namerava tožiti tudi zasebna podjetja, če ne bodo ustrezno popravila internih pravil. Številni veliki koncerni so to že vnaprej pohlevno storili, tudi nekaj tistih, ki imajo stranke, kot smo mi – na primer koncern za družbena omrežja Meta, diskont Target, spletni trgovec Amazon. Lahko bi jih protestno bojkotirali, vendar ne bi bilo preprosto.

S Trumpovo volilno zmago, se je veselil rasist in skrajno desničarski urednik spletne revije American Renaissance Jared Taylor, so belci spet dobili vero v Ameriko. Neki 25-letni sodelavec iz Muskove ekipe za učinkovitost, ki je po malomarnosti dobil vpogled v centralni državni plačilni sistem, se je na omrežju X bahal: »Bil sem rasist, še preden je bilo to frajersko.« Službo je obdržal.

Pripadniki kulta MAGA imajo vse manj zadržkov, preostala Amerika pa se zdi kot ohromela. Ko je leta 2017 v Charlottesvillu demonstriralo na stotine skrajnih desničarjev, neonacistov in pripadnikov rasističnega kukluksklana, so se vzdignili silni protiprotesti. Zdaj pa lahko korakajo po Ohiu in Utahu, ne da bi zbujali posebno pozornost.

»Ne počutim se več varnega,« pravi moj mož Darren, ki ima vse življenje vsak dan opraviti z rasizmom in diskriminacijo. Ko je vstopil v blagovnico, mu je pogosto takoj začel slediti trgovinski detektiv. »Naveličan sem nenehnega boja,« pravi.

Z Darrenom sva se poročila v koronski jeseni 2020. V najini dnevni sobi s štirimi pričami, psom in 64 virtualnimi gosti, ki so se vklopili prek spletne kamere. Poročiti sva se želela čim prej, preden bi po možnosti vnovič izvolili Trumpa in bi morda spet izgubili pravico, ki jo je vrhovno sodišče potrdilo komaj pet let pred tem.

Trump je med svojim prvim mandatom imenoval tri dodatne konservativne sodnike in odtlej je najvišje sodišče trdno v rokah desnice. Leta 2022 je preklicalo pravico do splava, ki je veljala na zvezni ravni. Podobno bi lahko tudi odločitev o istospolnih porokah spet vrnili v pristojnost posameznih zveznih držav. Več kot trideset jih je zakonsko zvezo za vse pred ustavno odločitvijo leta 2015 prepovedovalo.

Za zvezna sodnika Clarence Thomas in Samuel Alito je bila istospolna poroka vprašljiva že leta 2020. Zdaj državni parlament Idaha poziva Washington, naj vnovič pretehta odločitev o zakonski zvezi za vse. Strokovnjaki predvidevajo, da bodo lobisti odločitev o tem s tožbami spet poskušali spraviti na najvišjo instanco.

Če bi prišlo do prepovedi istospolnih zakonskih zvez, bo vsaka ameriška zvezna država sama odločala, ali bo priznala najin zakon – ali pa nama bo odrekla več kot tisoč državljanskih pravic, ki sva jih uživala doslej: pravico do dedovanja, davčne ugodnosti, obiske zakonca v bolnišnici. Popotovanje po ZDA bi postalo živčna vojna. Da se le ne bi zapletla v prometno nesrečo v Misisipiju, kjer skupnost LGBTQ že tako ali tako skoraj nima pravic in se potem tudi v bolnici ne bi mogla obiskovati.

Ogrožen ne bi bil le najin zakon, temveč najino življenje, kot ga živiva zdaj.

Iz državnega aparata izginja priznavanje naše skupnosti. Muskova »kolona čistilcev«, to je urad za vladno učinkovitost, se hvali, da je z državnih spletnih strani odstranila vse podatke o LGBTQ. Mesec ponosa junij je izbrisan z uradnega koledarja. Z bolnišnic za veterane so sneli mavrične zastave. Državna agencija za umetnost in kulturo je preklicala programe za neprivilegirane skupine. Med uradi in agencijami kroži seznam neželenih izrazov, med njimi so raznolikost, premajhna zastopanost, diskriminacija, LGBTQ, transspolne in nebinarne osebe ...

Opaženost je življenjsko pomemben element naše skupnosti, nevidnost pa bo povzročila, da nekega dne ne bo nihče več opazil, če nam bodo ukinili pravice ali če bomo izginili.

Število kaznivih dejanj iz sovraštva se je že pred Trumpovo zmago povečevalo, po njegovi volilni zmagi novembra lani pa so neznanci rasistična in homofobna sporočila poslali več deset temnopoltim osebam latinskoameriškega rodu in pripadnikom LGBTQ, v katerih so prve žalili kot obiralce bombaža, drugima dvema skupinama pa grozili z izgonom iz države. Celo javne grožnje s smrtjo niso več tabu. Januarja je neki desni aktivist med sejo mestnega sveta na Floridi med vrsticami pozval k linčanju homoseksualcev.

Strah za življenje je zasidran globoko v nas. Pod nacisti bi verjetno pristali v koncentracijskem taborišču. V Nemčiji je bila zveza, kakršna je najina, do konca šestdesetih let nezakonita, v nekaterih ameriških zveznih državah pa je to veljalo celo do leta 2003. Kriza zaradi aidsa nas je oropala cele generacije, in komur je bila bolezen prihranjena, je občutil trajne posledice: travmo, ker je v nasprotju z drugimi preživel, strah pred zapustitvijo, nezmožnost globlje navezanosti.

Že leta spremljamo, kako se naš svet spet krči in kako na primer v Rusiji homoseksualce izločajo iz družbe in preganjajo, kako v Afriki države druga za drugo sprejemajo drastične zakone proti LGBTQ in v Aziji pobijajo homoseksualce. Zdaj so naše pravice ogrožene tudi na Zahodu, v deželi svobodnih. Grozi tudi, da bomo izgubili varne pristane.

»Prestar sem za to sranje,« je vedno govoril moj najboljši prijatelj Richard in se pri tem smejal. Vse te tragedije je doživel kot strasten demokrat iz južne zvezne države. Umrl je leta 2023, tako da mu je na srečo sedanje dogajanje prihranjeno.

Tudi tokrat je najprej zadelo tiste, ki veljajo za najšibkejše. V naši skupnosti so to trans osebe.

»Moj potni list na srečo velja do leta 2033,« mi je povedala prijateljica Melissa Sklarz, ki je leta 1999 postala znana kot prva trans ženska v newyorški politiki.

Z enim od številnih odlokov, naravnanih proti vsem, ki ne spadajo v konvencionalne spolne kategorije, je Trump ukazal, da je odslej potne liste mogoče izdajati le še za dva spola, in ta se mora ujemati z navedbami na rojstnem listu: M, male (moški), in F, female (ženski). Spol X, ki so ga uvedli leta 2022, so vnovič ukinili, in prizadeti morajo poslej zanikati sami sebe ali pa ostanejo brez potnega lista – v državi, ki ne priznava njihovega obstoja.

»Izbrisati hočejo naš obstoj,« pravi Sklarzeva.

Srečujemo se v občinskem središču LGBT, nekdanji šoli v West Villageu, ki je že več generacij varno zatočišče in na katero se je zdaj v okviru svoje antitrans politike skupaj z drugimi skupinami spravil Trump. Melissa je zame od nekdaj preprosto Melissa iz Queensa. Med najinim 24-letnim prijateljevanjem je razširila moja obzorja, me spremljala v hudem in dobrem in me pogosto spravila v smeh. Leta 2016 sva se na poti na kongres demokratov v Philadelphii tako globoko zapletla v razpravo o Hillary Clinton, takratno kandidatko stranke, da sva zgrešila izvoz in pristala v Baltimoru.

V ZDA se po ocenah le okoli 1,3 milijona odraslih in 300.000 mladoletnikov izreka za trans osebe, kar ni niti polovica odstotka prebivalstva. Nikogar ne ogrožajo, želijo le živeti v miru. Kljub temu Trump in njegovi republikanci pozivajo k napadom nanje. Trans osebe ne smejo več služiti v vojski in sodelovati v študentskem ženskem športu, čez noč jim tudi ukinjajo zdravstveno in psihično podporo v šoli. Če bodo kršili zakon, bodo pristali v zaporu za tisti spol, ki je naveden na rojstnem listu, zaradi česar bodo trans ženske v akutni nevarnosti. V vojaškem odloku piše, da trans ljudje ne živijo častno, iskreno in disciplinirano, ker so umsko in fizično neprimerni – sliši se kot odmev iz časov, ko je odklon od hetero norme veljal za duševno bolezen.

Zakaj demonizirajo to majhno skupino?

»Takoj, ko se odločiš, da je mogoče žrtvovati posamezno ranljivo manjšino, razmišljaš v okviru fašistične logike,« je poudarila ameriška filozofinja in raziskovalka spolov Judith Butler v intervjuju v španskem časopisu El País. To pomeni, da ji lahko sledi še druga, tretja, četrta skupina, ki so jo pripravljeni žrtvovati. Povedano drugače: trans osebe so šele začetek, da bo javnost otopela za nadaljnje represije. Intervju je imela ravno na dan, ko je Mike Johnson, Trumpu podložni tiskovni predstavnik predstavniškega doma, prvi in edini trans poslanki v zgodovini kongresa Sarah McBride prepovedal uporabljati žensko stranišče v Kapitolu. Poslanci MAGA so več tednov spodbujali sovražno kampanjo proti McBridovi in nazadnje jo je republikanka Mary Miller na seji odbora užalila z besedami: »Gospod McBride iz Delawara.«

Raziskovalka ekstremizma Hanah Stiversona opozarja pred takšnim dogajanjem. »To je neverjetno nevarno in napoveduje novo obdobje, v katerem bodo poskušali segregirati našo družbo.« Stiversonova je na radijski postaji NPR spomnila na prva nacistična nasilna dejanja leta 1933 v Berlinu – uničenje Instituta Magnusa Hirschfeldsa za seksologijo, ki se je ukvarjal z inter in trans spolnostjo. »Veljal je za lahko tarčo, s katero so zbrali podporo in stopnjevali obliko nasilja, ki se je družbi zdela sprejemljiva.« V ZDA trenutno prepoznava podobno strategijo.

Politični Washington preprosto nadaljuje svoje gromke govore, poslanske razprave in glasovanja, Trump in njegovi podaniki pa se hkrati pripravljajo na demontažo ministrstev, pravosodja, javnih služb in nadzornih organov. Resda se Trumpovim nameram nekatera sodišča upirajo, vendar propaganda MAGA preglasi proteste proti izvotlitvi demokratične delitve oblasti.

Tudi pri nas v New Yorku vidimo vse več Trumpovih rdečih čepic, pogled, ki si ga nekoč sploh nismo mogli predstavljati. Trump je novembra v mestu pridobil skoraj 100.000 glasov, v tako imenovanem volilnem atlasu mestne univerze v New Yorku je naša zgradba v Brooklynu obarvana temno modro, torej demokratsko, že nekaj ulic naprej pa je vse rdeče.

Nemogoče, sem mislil še oktobra, ko je Trump svojo mračno vizijo preizkusil med eno zadnjih generalk pred več kot 19.000 navdušenimi privrženci v Madison Square Gardnu. Rdeče čepice, s katerimi sem zunaj ure čakal v vrsti, so bile družabne, dobrovoljne, vljudne, takoj, ko so sedle v dvorano, pa so se sprevrgle v krulečo množico, ki jo je podpihovalo na desetine demagogov, predvsem pa tuleči Trump. Bilo je grozljivo, a še vedno nisem hotel verjeti, da bi to lahko postala prevladujoča resničnost.

Počutimo se, kot bi imeli vročične sanje.

Najbolj pa me osupne to, kako prostodušno se zdaj razkriva rasizem. Racije proti priseljencem v velemestih, kot sta Chicago in Atlanta, organizirajo kot propagandne filme.

Na našem seznamu opravkov niso več le nakupi, temveč tudi zadeve, kot so oporoke, pooblastila in dovolila za uporabo. Pravni konstrukti, ki nadomeščajo pravice, kot jih uživajo poročeni pari. Pravna pisarna, specializirana za takšne zadeve, ponuja tako imenovane varnostne pakete od 500 dolarjev dalje.

Ko odideva zdoma, imava pri sebi vedno osebne dokumente: potni list, vizum, rojstni list, poročni list.

Nekateri nasveti, ki krožijo v naši skupnosti, zvenijo, kot da nas čaka državljanska vojna: imejte pripravljene prigrizke, pitno vodo, brisače in toaletni papir, torbico z dokumenti, gotovino in nekaj oblačil. Kupite knjižni vodnik z mestnimi ulicami in določite varne točke za srečanje.

V najslabšem primeru bova zapustila državo. Slavna voditeljica pogovorne oddaje Ellen DeGeneres in njena žena, igralka Portia de Rossi, sta se po Trumpovi izvolitvi – in verjetno ravno zaradi tega – iz Kalifornije že preselili v Veliko Britanijo.

Po rojstnodnevni večerji v Brooklynu smo se odpravili v snežni metež, da bi si ohladili glave. Nočne ulice so prazne, vlada tišina, slišati je le drsanje snežnih plugov.

Za trenutek se zdi vse kot nekoč, ko smo bili v tem mestu še varni.

© 2025 Der Spiegel