»Srbija nikoli več ne bo država, kakršna je bila pred šestimi meseci«

IZJAVA DNEVA

"Spet se je zgodila skupnost, če tako rečem. In po vsem tem ni več poti nazaj. Prepričan sem, da Srbija nikoli več ne bo država, kakršna je bila pred šestimi meseci. Koliko bo trajal proces tranzicije in konec režima Aleksandra Vučića, ne vem. Je pa ta proces zagotovo nepovraten, kajti vsi avtokratski režimi so osnovani na grožnjah, izsiljevanju in ustrahovanju. In vse, kar sta Aleksandar Vučić in njegov režim počela zadnjih dvanajst let, je predstavljalo izsiljevanja in grožnje. Generacije, o kateri govorim, to, kar je v preteklih dvanajstih letih, kot pravi predsednik države, uspevalo, v ničemer ne zanima. Ne dotakne se jih. Slekli so ga do golega, avtokrata, kar je vedno bil. Pokazali so, da se ga ne bojijo. V njihovih očeh – in zdaj tudi ne več samo v njihovih – je postal tragikomična figura, ki v roki sicer drži meč, a tega meča se nihče več ne boji."

(Srđan Golubović, profesor na Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu, o študentskih protestih v Srbiji; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)