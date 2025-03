»Američani si ne želijo skalitve odnosov z Evropo ali Natom«

"Mislim, da Donald Trump ni bil izvoljen zaradi neke globoke zavezanosti množici zadev, ki jih počne. Kot primer lahko izpostavim, da si ni nihče zares želel uvajanja tovrstnih carin oziroma nasploh vrste ekonomske politike, ki jo spodbuja. Mislim, da si Američani tudi ne želijo skalitve odnosov z Evropo ali Natom. Povprečnega državljana so skrbela navadna vprašanja, kot sta inflacija in to, da Joe Biden ni nadzoroval južne meje. Seveda so bila prisotna še tista velika vprašanja o Bidnovi opravilni sposobnosti in izkazalo se je, da je mentalno res zelo oslabel."

"Glede Trumpa je bilo za pričakovati, da bo njegov drugi mandat v marsičem še veliko slabši, kot je bil prvi. V prvem mandatu je bil namreč obdan s številnimi republikanci iz tradicionalnega establišmenta, ki so mu preprečevali, da bi ubral nekatere radikalne korake, ki jih poskuša zdaj. Ampak dejstvo je, da je legitimno zmagal na volitvah, kar ga navdaja z občutkom, da ima mandat, da lahko počne, kar se mu zahoče. Trump je globoko avtoritarna oseba. Ne mara živeti pod ustavnimi omejitvami in v skladu z različnimi glasovanji. Noče biti podrejen spoštovanju zakona, če ga ovira pri tem, da počne, kar se mu zahoče. Mislim, da smo že priča posledicam tega, kar bi lahko označili za zdrs proti nekakšni avtoritarni vladi."

(Ameriški politolog in politični ekonomist Francis Fukuyama o tem, ali ga je presenetila lanska zmaga Donalda Trumpa; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)

