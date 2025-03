»Svet, kakršen je bil pred samo dvema mesecema, se zdi kot oddaljena preteklost«

IZJAVA DNEVA

"Nekoč so imele ZDA spopad med demokracijo in avtoritarizmom za edino ključno vprašanje. Prav ta pogled, ki se je izoblikoval v času druge svetovne vojne, je ustvaril tako močne čezatlantske vezi. Mnoga desetletja zavezništvo med ZDA in Evropo ni temeljilo le na varnosti, temveč tudi na ideologiji in skupnih vrednotah. Zato je ta odnos tudi obstal 80 let."

"Zdaj pa se svet, kakršen je bil pred samo dvema mesecema, po zaslugi ameriškega predsednika Donalda Trumpa zdi kot oddaljena preteklost. Pred našimi očmi se s svetlobno hitrostjo spreminja sama narava Zahoda. Preobrat je bil tako nenaden in zmeden, da so mnogi ostali brez sape. Nova realnost je postala očitna, ko so ZDA skupaj z Rusijo in še nekaj drugimi izobčenimi avtoritarnimi državami zavrnile resolucijo Generalne skupščine ZN, ki obsoja rusko agresijo na Ukrajino, kar se je zgodilo ob tretji obletnici te obsežne invazije. To je bil prelomni dogodek - dan, ki bo vsem ostal v grenkem spominu."

"Posledice nove ameriške zunanje politike so seveda globoke. Nihče ne more zanikati, da se čezatlantsko varnostno zavezništvo krha. Politični voditelji morda čutijo dolžnost, da javno vztrajajo, da stare vzajemne obrambne zaveze ostajajo trdne, vendar s tem ne morejo nikogar preslepiti, niti sami sebe. Verodostojnost zavezništva je odvisna od človeka v Beli hiši, ta pa nima nobene verodostojnosti, ko gre za vprašanja čezatlantske varnosti."

(Carl Bildt, nekdanji švedski premier in zunanji minister, o tem, da se čezatlantsko varnostno zavezništvo krha; v kolumni za Večer)