Naslovnica nove Mladine / DEŠKA JEZA

Kaj se danes dogaja z mladimi fanti in kakšnim pritiskom vrstnikov so izpostavljeni?

V petek izide nova Mladina! V 13. letošnji številki, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 28. marca, se sprašujemo, kaj se danes dogaja z mladimi fanti in kakšnim pritiskom vrstnikov so izpostavljeni. Več o "deđki jezi" v novi Mladini. Tokratno naslovnico je oblikoval Damjan Ilić, fotografija pa je vzeta iz oglasa za televizijsko serijo Adolescenca, ki si jo lahko ogledate na Netflixu.

Priskrbite si svoj izvod, v katerem boste našli še veliko zanimivih, poglobljenih aktualnih vsebin!

