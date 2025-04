Kaj imata skupnega Trump in Berlusconi?

Oba se hvalita s svojo spolno močjo, imata za seboj grdo ločitev, sta Putinova oboževalca

Kaj imata skupnega populista Trump in Berlusconi? Več o tem si lahko preberete v članku Katje Iken, ki je objavljen v novi posebni izdaji Mladine z naslovom POPULISTI. V prispevku ameriški novinar in Berlusconijev življenjepisec Alexander Stille pove, da se oba hvalita s svojo spolno močjo, imata za seboj grdo ločitev, sta Putinova oboževalca. Obema pa uspeva nagovoriti volivce delavskega razreda in manj izobraženih slojev. Čeprav sta milijarderja.

"Kot novinar, ki Berlusconija v medijih spremlja že od leta 1994, sem ob Trumpovem vzponu doživel pravi déjà vu: Trump do pičice natančno sledi Berlusconijevemu scenariju. Oba začneta kariero v nepremičninski panogi, oba sta človeka televizije in znata nenavadno dobro uporabiti medije za lastne namene. Berlusconi je zaslovel kot lastnik skoraj vseh zasebnih televizijskih postaj v Italiji. Trump je bil televizijski lik že zdavnaj pred letom 2004, ko je postal zvezdnik televizijske resničnostne oddaje Pripravnik. Sodeloval je pri filmih, nastopal v intervjujih, ustvaril je lastno blagovno znamko," je v intervjuju povedal Alexander Stille.

"Kot novinar, ki Berlusconija v medijih spremlja že od leta 1994, sem ob Trumpovem vzponu doživel pravi déjà vu: Trump do pičice natančno sledi Berlusconijevemu scenariju. Oba začneta kariero v nepremičninski panogi, oba sta človeka televizije in znata nenavadno dobro uporabiti medije za lastne namene."



Alexander Stille

"Trump tako kot Berlusconi stavi na zapomnljive slogane, žali nasprotnike, uporablja prostaške šale in ženskam sovražne pripombe. Za druge politike bi bili takšni besedni spodrsljaji samomor. Toda pri populistih, kot sta Trump in Berlusconi, so del njune privlačnosti. Uspelo jima je pričarati podobo slehernika-milijarderja: po eni strani sta torej nekakšna supermana, izredno premožna, bogata, predrzna, nad zakonom, po drugi strani pa običajna človeka, ki govorita jezik preprostih ljudi in jima je pri srcu podobno prostaški humor," je še poudaril Stille.

POSEBNA IZDAJA POPULISTI JE ŽE NA VOLJO V NAŠI SPLETNI TRGOVINI >>