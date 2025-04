»Več ko vemo o razlogih za vojne, manjša je verjetnost, da lahko ustvarimo razmere za mir«

IZJAVA DNEVA

"Resnična težava je, da več ko vemo o razlogih za vojne, manjša je verjetnost, da lahko ustvarimo razmere za mir. To je pravi paradoks. Preučujemo vzroke za vojne, da bi jih izkoreninili, a bolj ko jih preučujemo, bolj je očitno, kako težko jih je izkoreniniti. Glede pričakovanja, da bomo našli način za ustavitev vojn, sem pesimističen. Z mednarodnim sodelovanjem iščemo načine, kako zavirati vojne, a zgodovinsko dejstvo je, da smo jih vedno imeli, včasih več, včasih manj, in ne po vsem svetu hkrati. Bile pa so povsod. Težko si je predstavljati situacijo, v kateri prenaseljena zemeljska obla z redkimi viri ne bi začela izvajati nasilja, tudi v 21. stoletju."

(Britanski zgodovinar Richard J. Overy o tem, .ali bi razumevanje vzrokov za vojne ustavilo oborožene konflikte; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)