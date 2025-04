Janšizem je stanje duha

Janez Janša že več kot 30 let pomembno zaznamuje slovensko politiko in deli družbo

Janez Janša med svojimi podporniki pred celjskim sodiščem

© Andraž Purg

Kakšen je kult osebnosti Janeza Janše? Več o tem si lahko preberete v članku Luke Volka, ki je objavljen v novi posebni izdaji Mladine z naslovom POPULISTI. V prispevku socialni psiholog dr. Vlado Miheljak pove, da Janez Janša že več kot 30 let pomembno zaznamuje slovensko politiko in deli družbo. Madžarski premier Viktor Orbán ga je opisal kot pogumnega borca proti komunizmu ter velikega povratnika, ki se vedno bori in nikoli ne obupa.

"Janša ima močno razvite obrambne mehanizme, dosti bolj kot katerikoli drug politik pri nas. Kdo drug bi si rekel, dobro, dovolj imam tega, očitno me ljudje ne marajo. Ali pa bi ga po toliko neuspehih že zamenjali na vrhu stranke. To se Janši seveda ne more zgoditi. O sebi je uspel ustvariti sliko človeka z vizijo in dejansko verjame, da je odrešenik," je povedal Vlado Miheljak.

"Kult osebnosti Janeza Janše je počasi gradilo njegovo ljudstvo skupaj z njegovimi zaupniki, ne on sam."



Vlado Miheljak,

socialni psiholog

"Kult osebnosti Janeza Janše je počasi gradilo njegovo ljudstvo skupaj z njegovimi zaupniki, ne on sam. Neka Marxova krilatica pravi, da teorija postane materialna sila šele, ko zajame množice. Podobno je z janšizmom. Stvar je postala nevarna, ko mu je uspelo zgraditi ne samo brezprizivno spremstvo, ampak tudi lojalno ljudstvo, to kritično maso, ki je pripravljena zanj priti na ulice in se odpraviti na volišča. Ta množica je njegova materialna sila. Janša ni janšist, janšizem je stanje duha, ki ga Janša pooseblja," je še poudaril Miheljak.

