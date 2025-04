»Vsi arabski režimi, ki jih ZDA podpirajo, so nedemokratični«

IZJAVA DNEVA

"Washington Al Asadu ni nasprotoval zaradi mučenja, saj je tja pošiljal ljudi ravno s tem namenom. ZDA mu niso nasprotovale zaradi tega, ker ni bil demokratičen, saj so vsi arabski režimi, ki jih ZDA podpirajo, nedemokratični. Niso ga imele rade, ker je bil odvisen od Irana in Rusije. Bil je koristen za Irance in Ruse, ZDA pa niso hotele, da bi se bodisi Iranci bodisi Rusi vmešavali v regiji, v kateri bi morale imeti same prevlado. Al Asad je uvidel, da sta Rusija in Iran edino zagotovilo za njegovo preživetje. Američanom ni mogel zaupati, da bi ohranili njegov režim, zato je raje izbral Irance in Ruse."

(Ameriški novinar in avtor več knjig o Siriji Charles Glass o tem, da so ZDA v Sirijo pošiljale ljudi, ki so jih obtoževale povezav s terorizmom, zato da jih tam mučijo in zaslišijo; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)