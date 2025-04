Ali večina Srbov res še vedno podpira Vučića?

IZJAVA DNEVA

"Vučić je sredi ene največjih kriz dvanajstletne vladavine in ob vseh demonstracijah, ki jih je že politično preživel, doslej ni našel odgovora na tokratne proteste, ki že dolgo niso samo študentski. Poskusi demoniziranja glasov ulice so se ne le izjalovili, ampak večkrat vrnili kot bumerang. Izostanek konkretnega sogovornika na drugi strani, ki bi ga bilo mogoče ali ukrotiti ali očrniti, gre oblasti na živce še bolj kot vztrajnost protestov, ki so zakorakali v šesti mesec (kar pa za Srbijo ni nenavadno, saj so shodi eden od pet milijonov denimo trajali več kot petnajst mesecev, pa še takrat jih je ustavila epidemija covida). In čeprav mnogi analitiki trdijo, da večina Srbov še vedno podpira Vučića, je zgovorno, da se po odstopu premierja Miloša Vučevića ni odločil za predčasne volitve in za preverjanje, ali to drži. Razlog sicer ni v izidu, saj bi zmagal, ampak v tem, da bi z njimi dal novega goriva protestom z obtožbami o nedemokratičnem volilnem procesu."

(Novinar Andrej Brstovšek o tem, da protesti v Srbiji že dolgo niso samo študentski; v kolumni za Dnevnik)