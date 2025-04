»Umetnosti ne moremo ločiti od umetnika«

IZJAVA DNEVA

"Tukaj govorimo o duhovniku, redovniku, duhovnemu voditelju, spovedniku, ki so mu ženske zaupale. To so bila mlada dekleta, polna idealov, ki so želela duhovno rasti. Od njega so pričakovale pomoč, a dobile so nekaj povsem drugega. Umetnosti ne moremo ločiti od umetnika. Ko jaz govorim, ne govorim samo z besedami - govorim s svojim telesom, držo, vsem, kar sem. In tudi umetnik ustvarja z vsem, kar je. Tudi Rupnikova umetnost je odraz njegovega življenja in, če hočete, tudi njegovih zablod. Res pa je, da njegovih mozaikov ni ustvarjal le on, temveč tudi cela ekipa plemenitih, dobronamernih ljudi. Zato sem pri tem vprašanju previden, čeprav imam o Rupniku zelo jasno in ostro mnenje."

(Pater Ivan Hočevar, župnik župnije sv. Magdalena, bolnišnični duhovnik, vodja duhovne oskrbe ter nekdanji učenec Marka Rupnika, o tem, da je tudi Rupnikova umetnost odraz njegovega življenja; v intervjuju za Večer)