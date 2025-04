»Trump je močno precenil svoje sposobnosti«

IZJAVA DNEVA

"Donald Trump je močno precenil svoje sposobnosti, hkrati pa je podcenil obrambno pripravljenost ameriških zaveznikov, ki se niso pripravljeni kar takoj odreči partnerskemu odnosu z Washingtonom.​ Čeprav je državo, njeno gospodarsko moč in zdaj že izgubljeno vlogo »vodje svobodnega sveta« vzel kot orodje za doseganje lastnih ideoloških državnih ciljev, so mu udarec neizprosno vrnili kapitalski trgi. Tisti torej, ki jih je kot poslovnež razumel kot svoje igrišče. Kapitalski trgi so mu s strmim padcem sporočali, da se nobena država ne more na hitro izločiti iz globalizacijskih tokov in v obdobju preobilja ter navezanosti na nizke cene preiti v samozadostnost. Za multinacionalke in celotno verigo malih ter srednje velikih podjetij v tem preprosto ni računice."

"Večina sveta se je ogradila od Trumpove politike izsiljevanja, ki z željo po vzpostavljanju trgovinskih ravnovesij nima veliko skupnega. Ameriški predsednik je s svojo agresivno protekcionistično politiko prizadejal hudo škodo ameriškemu gospodarstvu. Tako zaradi trenutnih izgub kot vse bolj dolgoročnega globalnega prepričanja, da bo zaradi nepredvidljivosti in neracionalnosti Trumpa treba poiskati druge trge ter se v mednarodnem trgovanju organizirati na novo. K temu nedvomno sili tudi carinska vojna s Kitajsko, ki se je razplamtela v nepredstavljive carinske višave."

(Novinar Aleš Gaube o tem, da je Donald Trump podcenil obrambno pripravljenost ameriških zaveznikov; v komentarju za Dnevnik)