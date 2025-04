»Hiša belega človeka bo nekega dne padla«

KOMENTAR DNEVA

"V Guardianu se je pred nekaj tedni pojavila zgodba kanadske filmske igralke Jasmine Mooney, ki jo je ICE (Ameriška služba za priseljevanje in carine, op. a.) za dva tedna brez razloga pridržal. Mislim, da je bil to v Kanadi trenutek streznitve, kajti prej so vsi mislili, da se to dogaja le Mehičanom, Ekvadorcem, Salvadorcem. Ampak ne, zgodi se lahko tudi Kanadčanom."

"Nadaljuje se tudi civilni bojkot ameriških izdelkov. Zlasti je opazen absolutni bojkot avtomobilov podjetja Tesla. A treba je opozoriti, da lahko določene stvari postanejo tudi nevarne, saj napadajo tudi voznike, ki niso nujno podporniki Elona Muska. Neki protestniki so nedavno z nadvoza vrgli kamen na Teslin avto, v katerem je bila nosečnica. Zato mislim, da se morajo stvari malce umiriti. Nasilje res ni rešitev, upam, da trenutno stanje ne bo rodilo neke nove oblike kanadskega nacionalizma, sploh tistega izključujočega."

"Na splošno bi rekel, da smo v obdobju prehoda v neko novo realnost tako na politični kot tehnološki ravni. Umetna inteligenca bo v temeljih spremenila svet. Staroselska ljudstva pravijo: "Hiša belega človeka bo nekega dne padla." Ko bo padla, moramo biti pripravljeni na to. Poskrbeti moramo, da bo padla čim mehkeje in se ne bo zrušila kot stolp, ki bo pokopal vse pod svojimi ruševinami, temveč bolj kot drevo, iz katerega požene novo življenje. Zanimivo je, da številni staroselski starešine in voditelji z veseljem pozdravljajo prihod umetne intelligence kot potencialnega zaveznika, ker ne delajo tovrstne ločnice med umetnim in živim kot zahodna druzba."

(Rene Suša, antropolog, zadnjih šest let živi v Kanadi, kjer je trenutno raziskovalec na oddelku za nadaljevalne študije na Univerzi Victoria v Kanadi. Obenem je tudi del ekipe, ki sodeluje s staroselskim ljudstvom Huni Kui, ki je eno največjih staroselskih ljudstev v Braziliji. V pogovoru za MMC RTV Slovenija je pojasnil, zakaj je zahodnjaški pogled na svet in človeka težaven in kako na človeka gledajo staroselske skupnosti.)