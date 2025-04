Vikendpaket v Istri / Bi moral Robert Golob zaradi tega odstopiti?

Kako že so v javnost leta 2021 prišle fotografije takratnega predsednika vlade in SDS (to je še vedno) Janeza Janše na razkošnih jahtah in med drugim druženjem z največjimi državnimi dobavitelji medicinske in računalniške opreme? Na res žalosten način, šlo je za del ločitvenega obračunavanja med poslovnežem Andrejem Marčičem in njegovo takrat še ženo Evo Erjavec. Ločitve so lahko pekel. In kako so na dan prišla SMS-sporočila s telefona poslovneža Tomaža Subotiča, ki sta si jih pošiljala s sedanjim predsednikom vlade Robertom Golobom in njegovo administratorko? Kot del ločitvenega postopka poslovneža Subotiča in njegove žene Jane Pleša Subotič. Nekateri ločitveni postopki so krvavi ples.

Predsednik vlade Robert Golob na vrtu Subotičeve hiše v Karigadorju

© Facebook Roberta Goloba (via 24ur.com)

Kako že so v javnost leta 2021 prišle fotografije takratnega predsednika vlade in SDS (to je še vedno) Janeza Janše na razkošnih jahtah in med drugim druženjem z največjimi državnimi dobavitelji medicinske in računalniške opreme? Na res žalosten način, šlo je za del ločitvenega obračunavanja med poslovnežem Andrejem Marčičem in njegovo takrat še ženo Evo Erjavec. Ločitve so lahko pekel. In kako so na dan prišla SMS-sporočila s telefona poslovneža Tomaža Subotiča, ki sta si jih pošiljala s sedanjim predsednikom vlade Robertom Golobom in njegovo administratorko? Kot del ločitvenega postopka poslovneža Subotiča in njegove žene Jane Pleša Subotič. Nekateri ločitveni postopki so krvavi ples.

Je narobe, ker so informacije prišle na dan tako? Ne. Za javnost ne. Udeležence pa brez dvoma boli glava.

Kaj se je torej zgodilo? Leta 2023 sta Robert Golob in Tina Gaber tri konce tedna preživela v počitniškem stanovanju Tomaža Subotiča, premožnega poslovneža in strankarskega kolega, v hrvaški Istri. S tem bi bilo vse ok, zakaj pa ne, če ne bi bila Subotiča v tem času Golobova vlada imenovala v dva sveta bolnišnic: celjske in psihiatrične bolnišnice v Ljubljani. Je dobil članstvo v svetih zavodov kot nagrado za »vikendpaket«, so se vprašali na Pop tv. Vprašanje je legitimno. Tomaž Subotič je več kot dovolj premožen, da se mu sejnine po 70 evrov na sejo v dveh svetih zavodov niso poznale pri dohodkih. A ne gre za denar: prav sodelovanje v takšnih svetih velikih in pomembnih institucij prinaša drug kapital – ugled, videz kompetentnosti. No, Subotiča je vlada še pred tem razkritjem razrešila iz sveta ljubljanske psihiatrične bolnišnice, saj je podpiral spornega direktorja Bojana Zalarja.

Bi moral Robert Golob zaradi tega odstopiti? V kakšni drugi državi morda, a tudi to bi težko našli. V Sloveniji pa imamo dovolj takšnih primerov, ki so se že zgodili, pa so danes časovno dovolj oddaljeni, da bi vse institucije lahko že trikrat izpeljale postopke, vendar jih niso. Začeti velja kar pri primeru Marčičeva jahta. A to ni vse. Leta 2021 je Janša z družino dopustoval tudi v prečudoviti državni vili Zlatorog – in plačal vsaj 3000 evrov premalo. Se je kaj zgodilo? Se je protikorupcijska komisija zganila? Ni. Janševa vlada je na različne funkcije imenovala njegovega osebnega odvetnika Francija Matoza. Se je kaj zgodilo? Nič. Se je kaj zgodilo, ko se je razkrilo, da je Janševa vlada – v njenem imenu danes že Demokrat Anže Logar – od Janševega brata kupila 70 tisoč kemičnih svinčnikov? Nič. Je Golobovo bivanje v kolegovi počitniški hiši torej res tak greh? Predvsem je velika neumnost. Robert Golob ima iz svojega prejšnjega življenja toliko denarja, da bi si za vsakega izmed naštetih koncev tedna počitniško bivališče lahko kupil – vsakič bi si lahko kupil eno stanovanje. Ampak seveda ne, ne v Sloveniji.

V Sloveniji politiki ne razumejo koncepta kredibilnosti. Ne razumejo, kako krhka zadeva je to. In kako zlahka si jo uničiš.

Mimogrede: s čim že si je najbolj škodoval dr. Janez Drnovšek? Z bivanjem v pomožni koči na državnem posestvu Brdo pri Kranju.