Direktor NLB Blaž Brodnjak je lani prvič prejel več kot milijon evrov bruto

Brodnjaku prvič milijon

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB med snemanjem podkasta Aidea

© YouTube

»Ko bo NLB objavila nagrajevanje za letošnje leto, bo Slovenija v šoku,« je pred dnevi v pogovoru s podkasterjem Klemnom Selakovičem napovedal Blaž Brodnjak. Lani je namreč za vodenje NLB prejel natanko 1.012.914 evrov bruto prejemkov, to je plač in nagrad, kot razkriva letno poročilo banke. Torej skoraj tretjino več kot leta 2023 (768.447 evrov). Ali drugače, lani je prejel za 411 povprečnih slovenskih bruto plač.

Brodnjak od leta 2016 vodi nekoč paradno državno banko NLB, v letih 2020–2024 je vodil tudi lobistično ameriško zbornico AmCham, v javnosti pa je znan kot borec za nizko obdavčitev najbolje plačanih, kot pavšalni kritik javnega sektorja in kot komentator družbenega dogajanja, ki mu pogosto kaj »uide«. V podkastu Aidea je razložil, da si take prejemke »nekdo, ki naredi pol milijarde dobička in izplača 220 milijonov dividend,« zasluži, končni neto izplen pa da je zaradi »drakonske obdavčitve« najvišjih plač pri nas »povsem razumen«. Ob tem je razkril le del neto prejemkov, in sicer, da je njegova neto mesečna plača v NLB 25 tisoč evrov. V NLB ima država danes še 25-odstotni lastniški delež plus delnico, največji delež banke, skoraj polovica, pa je v lasti delničarjev, skritih za računi pri newyorški banki Bank of Mellon.

Podkaster Selakovič Brodnjaka seveda ni spraševal o razlogih za polmilijardni dobiček NLB. Nista se pogovarjala o tem, da se je neto obrestna marža skupine NLB lani še zvišala (od leta 2002 je zrasla z 2,2 na 3,5 odstotka). Voditelj ga ni vprašal, ali NLB ustvarja rekordne dobičke, ker ima visoke obresti na posojila in nizke obresti na depozite ter davčne olajšave zaradi velikih izgub v preteklosti. Efektivna davčna stopnja matične NLB je bila lani le sedem odstotkov.

Sta pa zato »obdelala« kopico drugih tem. Recimo stranko Levica. »Luka je izjemno kredibilen politik, ker je edini, ki dejansko izvaja to, kar je obljubil,« je dejal Brodnjak in dodal, »da je to, da je program Levice osnovni program izvajanja aktivnosti te vlade, problem«. Že Nova Slovenija naj bi bila leva, Levica pa skrajno leva. Nekaj besed sta namenila tudi zdravstvu. »Zakaj damo šefu UKC 6000 evrov bruto?« se je vprašal Brodnjak. »Zakaj ne pripeljemo človeka, ki je v Ameriki fural sistem 11 zasebnih bolnišnic, mu damo milijon plus dva milijona nagrade, če bo prišparal 300 milijonov. Zakaj tega ne naredimo? Koliko je neto? 297 milijonov je neto prihranek! Samo zato, ker ne privoščimo plač, ker ne privoščimo kapitala, premoženja – razen športnikom.« Dodajmo, da 300 milijonov evrov pomeni 40 odstotkov vseh prihodkov UKC leta 2023.

Takšnih trditev je med pogovorom kar mrgolelo. Direktor NLB je dejal še, da »prihajajo ljudje s popolnoma drugačnim kulturnim, religioznim, prehranjevalnim ozadjem … To bo vodilo v neko getoizacijo, v socialna trenja, sociološka trenja.« In dodal, sicer kot provokacijo, da bomo to, kar danes govori, drugi razumeli šele, »ko bo iz tradicionalne klasične slovenske gostilne namesto po goveji župci dišalo po curryju«.