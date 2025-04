Društvo mladih na desnici, ki si želi okrepiti konservativne vrednote 

Mlada domoljubka, »normalna punca, ki pove na glas« in (še nedavno) članica SDS v narodni noši. Kot je zapisala na omrežju X, je sodelovala v oddaji Polka in majolka v Hočah. © X, Zala Klopč

Seznam nevladnih organizacij je marca obogatilo društvo Nova smer, ki ga je ustanovila spletna vplivnica Zala Klopčič, nekdanja podpredsednica podmladka SDS, ki je nazadnje pritegnila nekaj več pozornosti s peticijo za umik predloga zakona o medijih. Pri tem ne skriva, da za zgled jemlje Niko Kovač in Inštitut 8. marec, le da se bo njeno društvo zavzemalo za, tako preberemo na njegovi spletni strani, »vrnitev normalnosti« in med mladimi krepilo konservativne vrednote.

Mlada domoljubka, »normalna punca, ki pove na glas« in (še nedavno) članica SDS v narodni noši. Kot je zapisala na omrežju X, je sodelovala v oddaji Polka in majolka v Hočah.

Kot je pojasnila v oddaji Kdo vam laže? na Nova24TV, strankarski televiziji SDS, naj bi se bila za ta korak odločila, ker je imela »malo krizo, kar se tiče prihodnosti«, in ni točno vedela, kaj naj naredi. »Ljudje na terenu so mi govorili: ’Zala, ti moraš nujno iti v parlament. Ti boš enkrat ministrica.’ Ampak enostavno se pri svojih 23 letih ne vidim kandidirati na naslednjih volitvah.« Zato se je odločila za naslednjo najboljšo stvar – skupaj s partnerjem Timom Rauterjem in prijatelji Marcelom Palčnikom, Davidom Rupnikom in Ano Intihar Marulc, vsemi doslej aktivnimi v podmladku SDS, je ustanovila društvo. »Moje sanje so vedno bile, da nekaj naredim, da nekaj premaknem, da pustim svoj pečat v svetu. Pa nočem, da zdaj to izpade egocentrično. Ampak res si želim pomagati mladim.«

In kako jim misli pomagati? V društvu si želijo spodbuditi aktivno državljanstvo med mladimi. Zagovarjajo bojda zmerne konservativne vrednote, kot so denimo ta, da obstajata samo dva spola. Ali pa, da mora biti uveljavljena absolutna svoboda govora in da na spletu ni prisotna nikakršna cenzura. In da je treba zapreti meje. Z mislijo na te vrednote, ki naj bi pomagale mladim, bodo prirejali različne politične akcije, seveda pa ne bo manjkalo niti razvedrila – pripravljati si želijo športne igre in pohode. Prvega načrtujejo že za prihodnji mesec.

Nič ni narobe z oddihom v naravi, to lahko človeku kvečjemu koristi. Nič ni narobe niti s političnim angažmajem mladih. Nekako težko pa se je vendarle otresti občutka, da gre zgolj za še enega v nizu podobnih projektov, ki so zrasli na zelniku SDS, pravzaprav za še en civilnodružbeni satelit te stranke. V SDS vedo, da vsega ne gre staviti na eno samo karto. Tudi bančniki radi svetujejo, da je premoženje smotrno razpršiti. V največji opozicijski stranki zato ves čas širijo mrežo vpliva. Novo društvo, v katero se lahko včlanijo stari od 16 do 36 let, pa ne nazadnje misli pobirati letno članarino 15 evrov, že prosi za donacije dobrotnikov in bi lahko v prihodnje postalo tudi prejemnik javnih sredstev, če bi bilo uspešno na katerem od državnih razpisov.

Seveda ni nujno, da bo Nova smer samo še en šparovček SDS – čisto mogoče je tudi, da je Zala Klopčič skupaj s prijatelji v novem projektu videla zgolj priložnost za dodatno prostočasno dejavnost. Vendar ni dvoma, da bodo pri tem prejeli vso podporo mašinerije najdomoljubnejše stranke pri nas.