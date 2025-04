Je bil proces Trenta proti Janši res političen proces?

IZJAVA DNEVA

"Seveda je bil proces Trenta proti Janši političen proces. Celo političen par excellence v smislu, da je bil v sojenje vpleten najvišji možni politik, trikratni predsednik vlade, neformalni vodja opozicije in vodja stranke z ambicijo še četrtič oblikovati slovensko vlado. A ne mešajmo pojmov, v resnici je bil to zgolj in samo proces proti določenemu politiku in ne 'politični' ali 'montirani' proces, kot ga dojemata Janša in njegova baza. Še več, zaradi razpleta in Janševe oprostitve je bil povsem normalen sodni proces, v katerem je sodstvo, upajmo, po principu lekarniške tehtnice do konca stehtalo dokaze za in proti, kot se za tak proces spodobi. Sodstvu moramo in smo dolžni zaupati, tudi če sprejme sodbo, ki marsikomu ni všeč in je v nasprotju s pričakovanji; če tega postulata ne sprejemamo, smo enaki 'mitingaši' kot Janša."

(Novinar Darijan Košir o sodbi celjskega sodišča Janezu Janši v zadevi Trenta; v komentarju za Dnevnik)