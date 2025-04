Zgodovinsko dejanje

IZJAVA DNEVA

"Sprejem novele zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) je zgodovinsko dejanje, ki bo ključno za ohranitev in krepitev javnega zdravstvenega sistema kot temeljnega stebra socialne države. Prizadevanja civilne družbe so naletela na razumevanje, da imajo najbolj pereči problemi javnega zdravstva – čakalne dobe, pacienti brez osebnega zdravnika in neenaka dostopnost – skupni imenovalec, ki se imenuje privatizacija oziroma podjetizacija javne zdravstvene službe. Če tega ne rešimo, ne bo rešen noben drug problem."

"Slovenija je vse od osamosvojitve lahkomiselno dopuščala mešanje javnega in zasebnega zdravstvenega sektorja. Pri tem mislim na koncesionarje, ki jim je poleg dela v javni mreži dovolila tudi zasebno dejavnost, in na javne zdravnike z dvojno prakso, ki izven rednega delovnega časa delajo tudi v zasebnem sektorju pri koncesionarjih ali čistih zasebnikih. "

"Zgodovinskost zakona, o katerem govoriva, je v tem, da vzpostavlja ločitev med javnim in zasebnim zdravstvenim sistemom, da dvojno prakso strogo omejuje in v nekaterih primerih prepoveduje in da povečuje konkurenčnost razmer dela v javnem sektorju."

(Nekdanji minister za zdravje Dušan Keber o sprejemu novele zakona o zdravstveni dejavnosti; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)