»V nemško govorečem gledališkem prostoru ne obstaja niti ena predstava, ki bi govorila o vojni v Gazi«

IZJAVA DNEVA

"Vse od začetka vojne v Gazi in Izraelu sem v tem teatru poskusil mnogo stvari, predvsem kritično govoriti o tem, kako je dogajanje v Gazi Nemčiji služilo za discipliniranje in kaznovanje neposlušnih glasov, ki niso bili del državnega diskurza ignoriranja trpljenja nedolžnih civilistov v tej vojni. Mediji so se že od prvega dne vojne hitro pridružili napadom na posameznike in skupine."

"V nemško govorečem gledališkem prostoru ne obstaja niti ena predstava, ki bi govorila o vojni v Gazi. Celoten koncept diverzifikacije, ki smo mu bili priča še pred nekaj leti, je izginil. Nemčija se ponovno oborožuje in vse, kar so nekoč bili politični tabuji v tej družbi, to niso več. Obenem smo priča nekakšni shizofreniji; protivojni diskurz, ki je, vsaj nominalno, obstajal v nemški družbi, zdaj soobstaja z glorifikacijo vojne. To se je začelo z vojno v Ukrajini, z vojno v Gazi pa se samo še nadaljuje."

(Oliver Frljić, gledališki ežiser, avtor, igralec in teoretik, ki je preteklih nekaj let režiral pretežno v gledališčih nemško govorečega prostora, o tem, kaj se dogaja v gledališču Gorki, kjer deluje; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)