»Papež Frančišek ni verjel, da so kardinali in ugledni škofje sposobni takšnih monstruoznosti«

IZJAVA DNEVA

"Papež Frančišek se v zgodovino morda ne bo zapisal kot velik teolog, zagotovo pa bo obveljal za človeka z velikim srcem. Kdor je v nedeljo gledal dokumentarec na hrvaški državni televiziji – o papeževih nenapovedanih petkovih obiskih »na terenu« -, se je lahko o tem prepričal. Ti obiski – pri ljudeh z duševnimi boleznimi, intelektualnimi primanjkljaji, pri prosilcih za azil ali žrtvah trgovine z ljudmi – niso bili le vljudnostni, propagandni. Bili so živ, ljubeč stik z ljudmi, ki so jih zaznamovale krivice in trpljenje. Nekoč je osebno v enem dnevu stisnil roko več tisoč zbranim migrantom. Ženskam, žrtvam trgovine z ljudmi, pa se je, denimo, opravičil, ker se Cerkev in on sam nista dovolj angažirano posvetila preprečevanju tega zla. Tudi kar zadeva »sramoto vseh sramot«, spolne zlorabe, je naredil vidne korake naprej. Včasih, tako se zdi, ga je izdala naivnost, lastna dobrim ljudem. Ni verjel, da so kardinali, ugledni škofje in čaščeni umetniki sposobni takšnih monstruoznosti. Cerkveni mlini so zato neredko mleli prepočasi."

(Novinarka Ranka Ivelja v Dnevnikovem komentarju o smrti papeža Frančiška)