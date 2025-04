»Če svojega otroka ne boste cepili, morate sprejeti tudi posledice«

KOMENTAR DNEVA

“Razumem odločitev, da nekdo ne bo cepil svojega otroka, ampak potem mora sprejeti tudi odgovornost in posledice. Pediatri v Sloveniji se srečujemo s primeri, ko so otroci 'cepljeni' v tujini, kar dokazujejo z nalepkami. Vsi pri določenem zdravniku, s tem da imajo isto cepivo brezplačno v Sloveniji. To je res sprevrženo, ker ne samo, da otroka nisi zaščitil, ampak še lažeš o tem in ga izpostavljaš še večjim nevarnostim. Ker to, da je nekdo cepljen, je zelo pomemben zdravstveni podatek, če se kar koli zgodi – če je nekdo alergičen na neko zdravilo ali pa ima neko bolezen. Če lažeš o cepivu, je to tako, kot bi starši namerno lagali, da otrok nima neke alergije ali bolezni, potem pa se lahko zgodi kaj hudega."

(Pediater Denis Baš o tem, da v različnih spletnih skupinah krožijo celo nasveti staršev drugim staršem o tem, kako otroka vključiti v javni vrtec, če ni cepljen; v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija)