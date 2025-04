»Japonska se lahko od Slovenije veliko nauči«

IZJAVA DNEVA

"Ko se pogovarjam s Slovenci, pogosto izražajo občudovanje japonskega razvoja. Vendar pa je lahko po mojem mnenju tudi Slovenija vzor Japonski. Zgled bi lahko bila pri napredku žensk v družbi, še posebej na vodilnih položajih. Na primer, ženske trenutno zasedajo vodilne funkcije v vladi, vključno s predsednico države, predsednico parlamenta in ministrico za zunanje zadeve. Srečali smo jih tudi veliko, ki so dejavne v poslovnem svetu in akademskem okolju. Na Japonskem se število zaposlenih žensk povečuje, a je njihov delež na vodstvenih položajih še vedno dokaj majhen. Menim, da se lahko Japonska od Slovenije veliko nauči."

(Veleposlanica Japonske v Sloveniji Akiko Yoshida o tem, kakšna je vloga žensk na Japonskem danes in kako vidi njihovo vlogo v Sloveniji; v intervjuju za Nedelo)