»Oprostitev Janše ni samo sodna odločitev«

IZJAVA DNEVA

"Oprostitev Janše ni samo sodna odločitev. Je prizor iz dolgotrajne slovenske drame o narodovi razklanosti, ki se vleče iz zgodovinskih senc. Nekateri pravijo, da iz druge svetovne vojne. Drugi gredo še dlje — v čase protestantizma in katolicizma, kulture in protikulture, sredine in roba. A ne glede na to, kje iščemo izvor, rezultat je isti: politična razklanost, ki ni več programska, ampak identitetna."

"Janša že nekaj časa ni samo politik, temveč je simbol. Vsak njegov korak sproži odziv privržencev in nasprotnikov. Zato vse to ne govori samo o njem, temveč govori o naši zmožnosti, da s to realnostjo živimo, jo razumemo, ji pariramo ali jo presežemo. Ko politik postane simbol, ne potrebuje parlamenta. Potrebuje dogodek, emocijo, občinstvo. In to Janez Janša vse ima."

(Kolumnistka Darinka Pavlič Kamien o tem, da Janša ni samo politik; v kolumni za Večer)