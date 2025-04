»Podnebni zakon potrebujemo takoj! Vsako odlašanje pomeni dodatno škodo za ljudi.«

IZJAVA DNEVA

"Seveda bi si želeli, da prenehamo subvencionirati fosilna goriva in da milijarde, ki jih zapravimo za uvoz fosilnih goriv, raje namenimo gospodinjstvom in gospodarstvu za prilagoditev na podnebne spremembe. Ampak podnebni zakon potrebujemo in potrebujemo ga takoj - vsako odlašanje pomeni dodatno škodo za ljudi, sploh za najranljivejše, za gospodarstvo in za okolje."

(Sara Kosirnik iz nevladne organizacije Greenpeace Slovenija je v pogovoru za MMC RTV Slovenija Golobovo vlado pozvala, naj podnebni zakon sprejme čim prej)