Ankete / Večina Američanov ne podpira (več) Trumpa

Anketa ABC in Washington Posta ugotavlja, da ga podpira le 39 odstotkov Američanov, 57 odstotkov pa njegovega dela ne odobrava. Anketa New York Timesa mu kaže 42-odstotno podporo in 54-odstotno nasprotovanje.

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem mediju Truth Social označil ankete, ki mu kažejo nizko stopnjo javne podpore, za lažne in izrazil mnenje, da bi bile morda v zvezi s tem potrebne preiskave.

Trump je imel minimalno pozitivno podporo v zadnjem tednu dni le v anketi RMG Research, vse ostale pa kažejo, da večina Američanov ne odobrava njegovega dela. Najslabše se je odrezal v zadnjih anketah televizije ABC in Washington Posta, New York Timesa in televizij CBS, Fox News ter CNN.

Anketa ABC/Post ugotavlja, da ga podpira le 39 odstotkov Američanov, 57 odstotkov pa njegovega dela ne odobrava. Anketa New York Timesa mu kaže 42-odstotno podporo in 54-odstotno nasprotovanje.

Ti dve anketi je Trump v svoji objavi posebej napadel, čeprav tudi konservativna anketa Rassmusen kaže, da mu nasprotuje 52 odstotkov Američanov, 47 pa njegovo delo odobrava.

Od vseh anket v zadnjem tednu je pozitiven le pri RMG Research, kjer njegovo delo odobrava 49 odstotkov Američanov, nasprotuje pa mu 48 odstotkov.

Trump je imel do 12. marca letos v povprečju anket Real Clear Politics pozitivno razmerje v podpori, od takrat naprej mu podpora počasi pada, nasprotovanje pa narašča. Najslabše se je odrezal v zadnjem tednu dni, tik preden bo v torek praznoval 100 dni na položaju.

Vendar pa negativno razpoloženje jedra njegovih podpornikov ne zajame. Ti mu ostajajo zvesti in ga podpirajo ne glede na ukrepe in politiko.

"Veliki anketar John McLaughlin, eden od najbolj spoštovanih v industriji, je ravnokar izjavil, da sta propadajoči anketi New York Timesa in ABC/Post lažni anketi lažnih medijskih organizacij," je objavil Trump.

McLaughlinova anketa je Trumpu vedno naklonjena in Real Clear Politics, ki je bolj konservativno usmerjen medij, je ne vključuje v svoje povprečje.

"Te ljudi bi bilo potrebno preiskati zaradi volilne prevare in dodajte pri tem še anketo Fox News," je objavil Trump, ki mu je podpora najbolj padla zaradi kaotične carinske politike.