»Nikotin je podobno zasvojljiv kot kokain ali heroin«

KOMENTAR DNEVA

"Mladi se ne zavedajo, kaj to pomeni za njihovo zdravje, tudi ne razmišljajo o vsebnosti teh izdelkov, kot ugotavljamo v eni od raziskav, ko se pogovarjamo z mladimi. Nikotin je zelo zasvojljiva snov, bolj zasvojljiva oziroma podobno zasvojljiva kot kokain ali pa heroin, in mlajša ko je oseba, ko začne uporabljati izdelek z nikotinom, močneje in hitreje se bo zasvojila. To pomeni, da bo tudi pozneje imela velike težave pri opuščanju, morda sploh nikoli ne bo opustila teh izdelkov in bo posegala vedno znova po izdelku z nikotinom. Poleg tega raziskave kažejo, da če mladostnik začne uporabljati elektronske cigarete ali pa brezdimne tobačne izdelke, ima nekajkrat zvišano tveganje, da bo postal kadilec cigaret."

"Za nekatere izdelke pa teh raziskav še nimamo in ne vemo, kaj bodo pokazale. Sama zasvojenost je eno, nikotin pa ima še druge učinke pri mladih. V tem obdobju se zelo intenzivno razvijajo možgani, in kot kažejo raziskave, lahko pride do trajnih škodljivih posledic, recimo na miselne sposobnosti, na delovni spomin, na razpoloženje, na tesnobnost, zviša se tudi tveganje za uporabo drugih drog in še drugi učinki lahko nastopijo, če se začne uporaba nikotina tako zgodaj. Posledice pri mladih so drugačne, če recimo po teh izdelkih poseže odrasla oseba po 25. letu, ko je ta razvoj možganov končan."

(Odstotki uporabnikov e-cigaret, brezdimnih in ogrevanih tobačnih izdelkov so med odraslimi izrazito nižji kot med mladoletnimi, je v MMC-kastu opozorila specialistka javnega zdravja Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje)