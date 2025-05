Doba zdravih življenjskih let delavca v Sloveniji

IZJAVA DNEVA

"Bodimo si na jasnem o dobi zdravih življenjskih let delavca v Sloveniji. Po uradnih podatkih, ki jih lahko dobimo recimo na NIJZ, imamo delavce, ki se jim okoli 50. leta eksponentno povečuje nevarnost mišično-kostnih obolenj. To pomeni, da je slabo poskrbljeno za delovno okolje. Mi zdaj govorimo o tem, da mora država poskrbeti za okolje, v katerem bi bilo več zaposlitev, hkrati pa delodajalci ne poskrbijo za tako delovno okolje, ki recimo ne bi povzročalo dolgotrajnih bolniških staležev. Te dabate ni, je pa debata o tem, da je treba bolniške skrajšati in napadati izkoriščevalce. Ampak če še enkrat pogledamo podatke: mislim, da imamo celo epidemijo slabih delovnih pogojev, ki se nalagajo na generacije delavcev. In to se izrazi pri delavcih, ki so recimo starejši od 45 let. Kako bodo izpolnili pogojev za upokojitev, če jih bo pa dohitela bolniška ali pa, bog ne daj, invalidnost?"

(Politika ne vidi, kakšni so dejanski učinki zakonodaje na delavce. Ko pride do tujcev, je slepa pega še večja, zato hude zlorabe niso posamezni ekscesi, ampak se dogajajo sistematično, je v pogovoru za oddajo Ob osmih na Radiu Slovenija poudaril predsednik Delavske svetovalnice Goran Lukić.)