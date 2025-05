»Delo ne sme postati takšno breme, da bi povzročalo bolezen«

IZJAVA DNEVA

"Menim, da bi se morali v praksi približati Skandinavcem – veliko bolj kot priznavanje poklicnih bolezni je pomembno, da ne dovolimo ali toleriramo ne fizičnih obremenitev na delovnem mestu in ne duševnih. Ustvarjati bi morali delovna okolja, ki so do človeka, delavca prijazna. Veliko več je treba vlagati v promocijo zdravja na delovnem mestu. Delo ne bi smelo biti vedno večja obremenitev in breme, ki se ga moraš čim prej rešiti, ampak bi moralo postati del življenja. Ne trdim, da je, niti ni potrebno, da je vsem ljudem delo prijetno, ampak ne sme postati takšno breme, da bi povzročalo bolezen."

(Metoda Dodič Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, o tem, kakšno bi moralo biti delovno okolje; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)