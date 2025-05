»To je referendum po nareku kapitalizma, ki potrebuje neumnega in neobčutljivega delavca«

KOMENTAR DNEVA

"Ta referendum je dejansko usmerjen proti slovenski umetnosti. Ljudje se bodo odločali o tem, ali kot narod potrebujemo umetnost ter umetnike ali pa nam zadostuje le ceneno veseljačenje. Umetnost je državotvorna. Vedno je bila, še posebno pa pri tako majhnem, vendar z umetniki obdarjenem narodu. Če bodo zavedeni in nahujskani ljudje glasovali proti temu zakonu, bodo glasovali proti življenju slovenskega naroda, kajti umetnost je njegova vitalna in intelektualna energija. Referendum je hkrati usmerjen tudi proti slovenskemu jeziku in proti upornemu ter razmišljujočemu duhu ljudstva, ki ga plemenitita zgolj umetnost in ustvarjalnost, nikakor pa ne komercialna zabava."

"Na tem referendumu se bodo ljudje odločali, ali potrebujemo tudi tisto umetnost, ki je morda ne razumemo, torej se bodo izrekali o vrednosti umetniškega ustvarjanja kot takega – ne pa o tem, ali si nekaj umetnic in umetnikov zasluži dodatek k trdo zasluženi pokojnini. To je referendum po nareku kapitalizma, ki potrebuje neumnega in neobčutljivega delavca. Tudi zato mislim, da je treba kapitalizem uničiti!"

(Vinko Möderndorfer, pisatelj, pesnik, dramatik in režiser, o tem, kako gleda na prihajajoči referendum o uveljavitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)