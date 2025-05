Zelenski / »To je cinizem najvišje vrste«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruskega predsednika Vladimirja Putina obtožil cinizma

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruskega predsednika Vladimirja Putina obtožil cinizma, saj se napadi na Ukrajino nadaljujejo le nekaj dni pred napovedano tridnevno prekinitvijo ognja. Zelenski je sicer danes prispel v Prago, kjer se bo z ženo Oleno mudil na dvodnevnem obisku, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Rusi so prosili za prekinitev ognja za 9. maj in vsak dan streljajo na Ukrajino. To je cinizem najvišje vrste," je Zelenski zapisal na omrežju Telegram.

V zadnjem tednu je ruska vojska Ukrajino napadla z 1180 droni in 1360 vodenimi zračnimi bombami, je še sporočil ukrajinski predsednik.

Poudaril je, da Ukrajina ostaja odprta za prekinitev ognja, a da ta ne bi smela veljati le med ruskimi praznovanji.

Putin je namreč v ponedeljek razglasil tridnevno premirje med 8. in 10. majem, ki bo sovpadalo z vojaško parado ob dnevu zmage, ki ga v Rusiji praznujejo 9. maja.

Moskva je zavrnila ukrajinski predlog, da bi se prekinitev ognja podaljšalo na 30 dni.

Zelenski je medtem danes z ženo Oleno prispel v Prago na dvodnevni obisk. Na letališču ju je sprejel češki zunanji minister Jan Lipavsky, ki je na omrežju X objavil fotografijo, na kateri se rokuje z Zelenskim.

Ukrajinski predsednik se bo v praškem gradu sestal s češkim predsednikom Petrom Pavlom in premierjem Petrom Fialo. Pričakuje se, da bodo govorili tudi o češki pobudi za preskrbo Ukrajine s strelivom.

Po podatkih čeških oblasti je letos v prvih štirih mesecih v Ukrajino preko te pobude že prispelo 400.000 kosov artilerijskega streliva. Do konca leta želijo priskrbeti 1,5 milijona nabojev, kar je enako kot lani.

Pobudo financira več članic EU in NATA.

Zelenski je drugič na obisku na Češkem, češki predsednik Pavel pa je Ukrajino obiskal marca, ko se je mudil v pristaniškem mestu Odesa.