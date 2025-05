Kolikšna je odgovornost Slovenije za število ubitih v Gazi?

KOMENTAR DNEVA

"Vojaško sodelovanje Slovenije z Izraelom pa ni omejeno na prodajo in nakup orožja in vsekakor ni stvar preteklosti. Aprila letos, ko je izraelsko bombardiranje Gaze trajalo že 18 mesecev, je tako Slovenska vojska v Grčiji sodelovala na vojaških vajah zračnih sil 12 držav, med katerimi je bil tudi Izrael. Kaj o Sloveniji in njeni vojski pove pripravljenost na skupno urjenje z zračnimi silami, ki na okupiranem območju mečejo bombe na šole, bolnišnice, poslopja Združenih narodov, šotore z begunci? Ne spreglejmo, medtem ko Slovenija sodeluje z izraelsko vojsko na skupnih vajah, predstavnik Slovenije na Meddržavnem sodišču opozarja na "grozljive in nesprejemljive" humanitarne in varnostne razmere, ki jih v Gazi in drugod v Palestini povzroča ravno ta vojska. Kaj za Slovenijo pomeni 'nesprejemljivo'?"

"Zastaviti si moramo neizogibno vprašanje, kolikšna je odgovornost Slovenije ne samo za politično normalizacijo Izraela v vseh letih pokolov, ki jih je in jih še izvaja, ampak tudi za – povsem neposredno – število ubitih. Količina orožja, ki ga je Slovenija v vseh desetletjih izvozila v Izrael, je v kontekstu zahodnega oboroževanja te države resda simbolična, a vprašajmo se, kaj simbolizira."

(Novinar Boris Vasev o večdesetletnem odnosu Slovenije do Izraela in palestinskega vprašanja; v komentarju za MMC RTV Slovenija)